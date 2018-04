Doctum Caratinga firma parceria com Sicoob Credcooper

CARATINGA – Nos últimos meses, as Faculdades Doctum de Caratinga, vêm firmando parcerias com importantes empresas e instituições de Caratinga e região. No dia 10 de abril, foi a vez de renovar o convênio com a Sicoob Credcooper, “uma forte parceria”, frisa a diretora da Faculdade Doctum de Caratinga, Flávia Bastos.

Flávia Bastos Ramos e o presidente do Conselho de Administração da Credcooper, Kdner Andrade Valadares, se reuniram na diretoria da IES – Instituição de Ensino Superior, onde assinaram o convênio que firma essa parceria entre as empresas.

O convênio com a Sicoob Credcooper proporcionará descontos especiais a todos seus funcionários e cooperados, expansivo aos seus dependentes, em todos os seguimentos de educação, oferecidos pela Rede de Ensino Doctum.

A diretora Flávia Bastos relatou sua satisfação em renovar a parceria com a Credcooper, e destaca, “A Sicoob Credicooper, é uma importante parceira, e o convênio irá beneficiar seus funcionários e mais de 11 mil associados”. O presidente do Conselho de Administração da Credcooper, Kdner Andrade, agradece a parceria com a Doctum, e enfatiza, “Através dessa parceria poderemos proporcionar aos nossos funcionários e associados, um ótimo benefício, oferecendo uma educação de qualidade”.