Eugênio Maria Gomes comemora 10 anos de carreira como escritor em evento repleto de atrações culturais

CARATINGA – Na última terça-feira (17), Centro de Convenções Dário Grossi recebeu os amantes da cultura para uma celebração aos livros. O professor Eugênio Maria Gomes comemorou 10 anos de carreira como escritor, em um evento organizado pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), Academia Caratinguense de Letras (ACL) e Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM), que contou com a participação do Coral Infantil Menino Jesus de Praga e da cantora Lorena Soares.

A festa foi marcada pelo lançamento de dois livros e uma revista, além da exposição “Mais que livros, escrevo ideias – 10 anos de literatura” e da posse do reitor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), professor Antônio Fonseca da Silva, na ACL.

Uma das obras apresentadas na noite literária foi o décimo volume da série “Radiografias do Cotidiano”, organizada por Eugênio Maria Gomes com participação de 11 autores convidados: Clara da Silva Alves, João Victor Ribeiro Gomes, Luíza Rezende Araújo, Maria Alice Frutuoso Barros, Maria Eugenia Ribeiro Gomes Pena, Maria Júlia Rocha Souza, Maria Tereza Rocha Souza, Maria Vitória Schetine de Carvalho, Paula Quintela Loures, Rafaela Araújo Alves e Sophia Roberto Cezário. O escritor se disse realizado ao completar uma década de atividade literária e motivado a continuar se dedicando às letras. “É muito bom comemorar esses 10 anos e ver que o resultado até aqui foi positivo. Isso é um incentivo para caminhar mais”, comentou.

Foi lançada ainda a revista da ACL, “Prosa e Verso”. Também organizada pelo escritor, ela será anual e trará textos de autoria dos acadêmicos. “São textos de altíssima qualidade versando sobre os mais diferentes assuntos. A distribuição será gratuita, graças a uma parceria com a FUNEC, que nos deu apoio”, explicou o professor Eugênio Maria Gomes. Este número contou com a participação dos seguintes autores convidados, vencedores do III Concurso Literário ACL: Lucas Soares Alves Cruz, Riquelme Ribeiro Bragança, Sophia Roberto Cezário, Ana Beatriz Sales Ferreira, Wanderson Reginaldo Monteiro e Andreíza Sthefanny Rodrigues Batista.

O terceiro lançamento da festa foi do livro de poemas “Seixo Tosco”, do professor José Geraldo Batista. Ele conta que o estilo modernista o inspirou na criação da obra. “É um tipo de poesia pela qual tenho afeição. Como o próprio nome diz, esse livro é uma pedra bruta, composto de textos antipoéticos, na verdade. Para um leitor leigo, podem parecer engraçados, e são. Mas para um leitor erudito, os poemas são provocativos e levam a uma reflexão.”, definiu.

NOVO MEMBRO DA ACL

O reitor do UNEC tomou posse de sua cadeira na ACL também durante o evento no Ginásio do centro universitário. Indicado pela escritora Marilene Godinho para ingressar na academia, Antônio Fonseca recebeu elogios do presidente, professor Hélio Amaral. “Ele é um especialista em linguística, uma pessoa que lança as raízes para as letras em geral. Estamos muito felizes que ele será um de nós”, afirmou.

Para o novo acadêmico, o ingresso na ACL é um momento ímpar. “Eu não esperava pelo convite, e agradeço de coração a Marilene Godinho. A gente não sabe nem dizer da alegria que sente nessa situação. Quero estar com cada um de coração aberto e ajudar no que for preciso para os projetos da ACL”, declarou.

HOMENAGENS

A noite também foi de muitas homenagens a Eugênio Maria Gomes. O Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga cantou uma música com letra adaptada por Marilene Godinho e a direção da escola presentou o autor com um diploma “Amigo da Escola” e com um quadro contendo uma camisa de uniforme da instituição.

O autor recebeu ainda placas e diplomas de representantes das seguintes instituições: professor Antônio Fonseca da Silva, representando a Funec; Marcos Mattos Curvelo e Marcos Alves Barbosa Neto, representando a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga; a professora Ivone da Glória, representando a E. E. Menino Jesus de Praga; Sebastião Fausto, representando o Movimento Amigos de Caratinga (MAC); Celestino Bacelar, representando o Lions Clube Caratinga Itaúna; Marilene Godinho, representando a ACL; Glauco Arantes, representando a AMLM; Liliane Pascualine Breder, representando a E.E. Antônio Pena Sobrinho e Vanderlei Dornelas.