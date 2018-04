Escritores caratinguenses lançam livro em Governador Valadares

Evento acontece hoje, no Centro Cultural Nelson Mandela

DA REDAÇÃO – Acontece hoje o “Festival do Livro” de Governador Valares. O evento literário está sendo realizado no Centro Cultural Nelson Mandela. O Festival acontece das 10h às 17h com uma programação variada, contendo lançamentos de livros, oficinas e mesas-redondas

Os escritores caratinguenses, que também são articulistas do Diário de Caratinga, estão lançando no Festival do Livro a obra literária Ecos da Alma. Um livro de crônicas diversas que inspiram reflexões sobre o cotidiano da vida. O livro conta com o apoio das academias de Letras de Caratinga (ACL), Teófilo Otoni (ALTO) e Maçônica do Leste de Minas (AMLM) e é uma publicação da FUNEC Editora.

Segundo um dos autores Noé Neto, “o livro foi preparado com muito carinho, trazendo 40 textos que tocam fundo nas feridas sociais tratando de educação, saúde, corrupção, sistema prisional, etc. Textos que tocam na alma, pois também tratam de respeito, amizade, amor, fraternidade. Textos que certamente ecoam nas nossas almas e vão ecoar na de cada leitor”

Já Walber Souza acredita ser muito gratificante estar participando de um Festival do Livro, estar levando o nome de Caratinga, expandindo e conquistando mais leitores. “É na educação, na arte, na leitura, nos livros que encontraremos o combustível que precisamos para mudarmos a sociedade que temos em algo que queremos”, avalia Walber.

Ecos da Alma é o segundo livro que os autores lançam em parceira. O primeiro “Metafísica Literária” foi lançado em 2016. E ambos fazem parte do “Projeto Livro na Escola”, que consiste na distribuição gratuita de alguns exemplares para estudantes de escola pública.