PM cumpre mandados e apreende armas e munições na zona rural de Ubaporanga

UBAPORANGA – Dois produtores rurais foram presos na manhã de ontem no distrito de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. A Polícia Militar cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências de Romilson Souza Lima, 28 anos e de seu filho José Carlos Souza Lima, 47, e recolheu armas e munições.

Segundo o tenente Anderson, na casa de Romilson foram localizadas uma pistola .40 da Polícia Militar do estado do Ceará, dois carregadores, vasta munição e uma espingarda de fabricação artesanal. Já no outro imóvel, de José Carlos, foram encontrados um revólver, uma carabina .38, uma espingarda .36 e diversas munições. Nenhum dos detidos possuía passagens pela polícia.

O tenente Anderson destacou o perigo de ter arma em casa, principalmente na zona rural, “pois na maioria dos assaltos, os bandidos estão em busca desses armamentos”.

Romilson não soube explicar o motivo de estar com uma arma da PM do Ceará.

Pai e filho foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.