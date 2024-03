90 ANOS DE UMA REFERÊNCIA NA EDUCAÇÃO REGIONAL

Escola Estadual Pedro Martins Pereira completa nove décadas de excelência no ensino e inovação

BOM JESUS DO GALHO – Foi numa terça-feira abrasada com o sopro do início de um longo outono quando a semente do saber foi plantada em Bom Jesus do Galho. Passadas nove décadas, fica a certeza que ótimos frutos foram gerados. Pois foi neste dia, 20 de março de 1934, que foi publicado o ato oficializando a criação da Escola Estadual Pedro Martins Pereira. E há 90 anos este educandário é uma referência no ensino regional. Neste educandário estudaram, estudam e estudarão pessoas de diversas classes e origens. Independentemente das profissões que seguiram, o que importa é que desta escola saíram cidadãos conscientes de seu papel transformador na sociedade. Como afirmou Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. E isto a Escola Estadual Pedro Martins Pereira o faz com excelência.

HISTÓRICO

A Escola Estadual Pedro Martins Pereira – 1º Grau foi criada como escolas reunidas de Bom Jesus do Galho, conforme ato publicado no jornal Minas Gerais de 20 de março de 1934. A unidade de ensino está localizada na rua Major João Gualberto, 133, centro.

Através do decreto 1723 de 29 de abril de 1946 foi transformado em Grupo Escolar e pelo decreto 2310 de 20 de outubro de 1946 recebeu a denominação de Grupo Escolar Pedro Martins Pereira- 1º Grau.

Finalmente, através da resolução nº 2258 da Secretaria de Estado da Educação, em 10 de janeiro de 2013, passou a identificar-se como Escola Estadual Pedro Martins Pereira de ensino fundamental (anos iniciais e finais). E mantida pelo governo de Minas Gerais, sendo uma entidade de natureza pública.

A escola se caracteriza por uma prática de gestão administrativa.

RELATOS

O corpo docente da Escola Estadual Pedro Martins Pereira entende que a qualidade de vida na educação vai além do fator sala de aula. Existe combinações que envolvem alimentação saudável, atividades de suporte, manutenção e infraestrutura. Tudo isso feito por uma equipe especializada e bem treinada, que garante o bom andamento das outras áreas e incrementa a integração na instituição. Enfim, o ambiente escolar é um lugar de inclusão, respeito à diversidade e valorização das pessoas. Ou como diria Jean Piaget: “O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram”.

Eis os relatos da diretora, de uma professora e de uma aluna instituição de ensino que completa 90 anos:

“Falar sobre a Escola Estadual Pedro Martins Pereira é uma tarefa desafiadora, pois ela está intrinsecamente ligada à minha história. Foi nessa respeitada instituição de ensino que dei meus primeiros passos na educação. Sinto-me extremamente honrada e grata por ocupar o cargo de diretora desta escola e poder contribuir para a oferta de uma educação de qualidade.

Assumo uma responsabilidade imensa, pois atualmente a Escola conta com um quadro expressivo de funcionários, somando 42 ao total, e 369 alunos, desde o primeiro até o nono ano. Trata-se de uma comunidade escolar numerosa e diversificada, cada qual com suas necessidades e aspirações educacionais.

Celebrar os 90 anos da escola é mais do que um marco, é uma conquista que deve ser celebrada com toda a comunidade de Bom Jesus, que sempre esteve presente ao longo desta trajetória. Ao longo desses anos, a Escola Estadual Pedro Martins Pereira manteve-se firme em seu compromisso com a excelência educacional, nunca perdendo de vista a qualidade do ensino oferecido.

Não posso deixar de mencionar a colaboração imprescindível de profissionais dedicados, verdadeiros pilares desta instituição, que ao longo dos anos deixaram marcas indeléveis de profissionalismo e contribuíram para criar memórias inesquecíveis na vida de tantos alunos. Estou comprometida em dar continuidade a esse legado de excelência e empenho, trabalhando lado a lado com toda a equipe para garantir que a Escola Estadual Pedro Martins Pereira continue sendo um espaço de aprendizado e crescimento para as gerações futuras”.

“Trabalho há mais de 20 anos na Escola Estadual Pedro Martins. Lembro-me, ainda com um frio na barriga, do meu primeiro dia de aula nesta escola. Enfrentar uma turma de 35 alunos do 1º ano foi um grande desafio, mas guardo essa lembrança como um momento crucial, pois foi quando me tornei mais confiante.

Esta escola faz parte da minha história, não como aluna, mas como professora. Aprendi a enfrentar desafios com crianças amáveis, rebeldes, alegres, tristes, e continuo aprendendo com os filhos de muitas das crianças que ensinei anteriormente.

Sempre ouço dos meus alunos: “Meu pai disse que já estudou com a senhora”. Essas palavras sempre me enchem de orgulho e me fazem perceber o impacto que posso ter na vida das pessoas, mesmo que seja através de gerações diferentes.

Sou a Professora Maria Soares de Magalhães Oliveira, conhecida como Lia. E fazer parte da história da Escola Estadual Pedro Martins Pereira é mais do que um trabalho, é uma missão que abracei com amor e dedicação ao longo desses anos”.

“A Escola Pedro Martins Pereira é um lugar incrível! Tenho muitas memórias boas dela, momentos que nunca vou esquecer. Desde que comecei a estudar nela, encontrei funcionários gentis, professores dedicados e amigos incríveis. Sinto-me feliz por estudar na mesma escola que meu pai estudou e de poder crescer e passar toda minha infância nela. Vivi momentos que vou levar para minha vida toda. Sou muito grata de ter tido a oportunidade de estudar nessa escola!

A escola se destaca pelo seu compromisso e apoio ao desenvolvimento pessoal dos alunos. Recomendo a Escola Pedro Martins Pereira a todos que buscam uma educação de qualidade, um ambiente escolar aconchegante e enriquecedor para crescer e aprender. Parabéns pelos seus 90 anos! #Eu faço parte dessa história!”

QUEM FOI PEDRO MARTINS PEREIRA

VIDA E OBRA

O que uma pessoa deve fazer para ser lembrada da melhor forma possível? Pedro Martins Pereira fez muita coisa. Seu nome está ligado ao progresso da Zona da Mata Mineira. O reconhecimento pode ser atestado de duas maneiras: ele dá nome a escola mais antiga de Bom Jesus do Galho e a uma rua de Caratinga. Outra de sua faceta era o apreço pelas artes, mais propriamente a poesia. Claro, ele foi um grande incentivador da área de Educação.

Pedro Martins Pereira nasceu em 13 de outubro de 1877 na Fazenda das Palmeiras, em Grão-Mogol/MG. Em 1895 ele trabalha na construção do ramal ferroviário Cataguases-Miraí e na estação ferroviária foi que ele conheceu Elvira Lobo, que viria a ser sua esposa. O casamento aconteceu no dia 24 de junho de 1900.

Para Elvira escreveu os seguintes versos:

“Surgiste para mim como o imprevisto…

Mas eu amo o imprevisto, adoro o acaso!

Destino é letra que se vence, o prazo…

Foi meu olhar o teu olhar ter visto!”

E a estrada de ferro nunca mais saiu da vida de Pedro Martins. Aos 23 anos já trabalhava como fornecedor de lenha, madeira e dormentes para a Leopoldina Railway Company, no ramal Cataguases-Miraí. Logo vieram os três filhos: Mauro Lobo Martins, em 1904; Jairo Lobo Martins, em 1906; e Euro Lobo Martins, em 1910.

As crianças ficaram órfãs precocemente. Elvira, ao visitar sua mãe no Rio de Janeiro, em 1921, foi acometida de tifo juntamente com a irmã Zaira, e ambas vieram a falecer alguns dias depois.

De Cataguases, Pedro Martins foi para Viçosa com a missão de construir o ramal ferroviário entre esta cidade e Calambau. Trouxe consigo os dois filhos mais novos.

Algum tempo depois Pedro transferiu-se para Visconde do Rio Branco, onde construiu a estrada de ferro entre aquela cidade e Rio Pomba. Foi então que, convidado pela Leopoldina Railway Company¸ mudou-se para Bom Jesus do Galho, aonde chegou em abril de 1929. Ele coordenou a construção do trecho que vai da Estação de Bom Jesus até a divisa dos Corrêas com São Bento.

Pedro Martins, em seguida, ficou incumbido de construir um trecho para a Itabira Iron (futura Vale do Rio Doce), mas com o advento da Revolução de 1930, as obras não se iniciaram e a Leopoldina pediu-lhe que continuasse no fornecimento de lenha e dormentes no trecho de Raul Soares a Caratinga. Aceitou e passou a residir em Caratinga.

Pedro Martins Pereira continuou residindo em Caratinga. Além de árduo trabalhador nas lides ferroviárias, Pedro Martins, como seus ancestrais distantes, gostava de literatura.

Em 1933 publicou o livro de poesias “Versos para Mim”. Um de seus poemas expressava sua existência:

“Depois de percorrer a imensa estrada,

Que sem desvio vai ao fim da vida,

só nos resta a esperança dolorida

De retornar tranquilamente ao nada”.

Pedro Martins Pereira faleceu, de edema agudo dos pulmões, em 13 de janeiro de 1943. Se filho Mauro Lobo Martins foi uma das personalidades que mais lutou para a emancipação de Bom Jesus do Galho, algo que aconteceu em 31 de dezembro de 1943. Mauro Lobo foi nomeado primeiro o prefeito do município.

Com informações do blog ‘cave ab homine unius libri’ de Pedro Lobo Martins