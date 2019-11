7ª Edição Desapega em Caratinga

O evento acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro na sede do Tiro de Guerra

CARATINGA – Está chegando a 7ª edição do Desapega em Caratinga. O projeto promove, na cidade, a reutilização de móveis, eletrodomésticos e utensílios de forma consciente. Qualquer pessoa pode fazer a doação de algum desses objetos, em bom estado de conservação, e ter a oportunidade de levar para a casa o item que outra pessoa desapegou. As instituições que produzem o Desapega se reuniram para finalizar os últimos detalhes do evento, são representantes da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), Lions Clube Caratinga Itaúna, Movimento Amigos de Caratinga (MAC), e do Tiro de Guerra de Caratinga.

O Desapega é um projeto socioambiental surgiu a partir da ideia de voluntários de criarem uma “Garagem Solidária”. A intenção era colocar à disposição de interessados, sem custo, aquilo que estava sobrando em suas casas, que estivessem em bom estado de conservação e que pudesse ser reutilizados por outros, fazendo surgir assim o 1° Desapega. Os parceiros que fazem o evento acontecer acreditam na força do encontro socioambiental na cidade. A jornalista Solange Araújo, diretora executiva da UNEC TV, lembra que “o objetivo é diminuir o consumo inconsciente, promovendo a reutilização inteligente.”

O Desapega acontece em dois dias. 30 de novembro (sábado) das 13h às 17h é o momento desapegar. “Todos nós temos alguma coisa em casa que está sobrando e que pode servir para alguém. Quando reutilizamos ou reformamos, ajudamos a diminuir a retirada de insumos do planeta. É responsabilidade de cada um de nós cuidar do meio ambiente e, diminuir o consumismo desnecessário e reciclar móveis, eletroeletrônicos e utensílios é uma forma de ajudar. Aguardamos a sua doação”, registrou o professor Eugênio Maria Gomes, um dos idealizadores do projeto. No dia seguinte, 1º de dezembro (domingo) de 9h às 12h, os interessados podem buscar, por produtos que lhes sejam úteis.

A novidade desta edição é que o evento vai acontecer na sede do Tiro de Guerra de Caratinga. O sub tenente Anderson de Oliveira diz que “a sede do Tiro de Guerra sempre vai estar aberta para atender a comunidade. Sendo uma surpresa agradável receber todos que vão participar do Desapega este ano.”

A sede do Tiro de Guerra fica na rua Coronel Galdino Pires, número 350, centro de Caratinga.