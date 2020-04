66 CASOS DESCARTADOS

112 notificações seguem em investigação

CARATINGA- O Boletim Epidemiológico emitido às 17h15 de ontem traz o balanço de 112 casos em investigação para o Coronavírus em Caratinga. Do total de 178 notificações, que considera todos os casos suspeitos, 66 já apresentaram resultado negativo para a doença. 10 pacientes permanecem internados.

23 notificações se referem a pacientes de Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Nova Iguaçu/RJ, Piedade de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta.