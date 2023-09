INHAPIM – A 1º Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Inhapim superou as expectativas tanto da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) Núcleo Vale do Aço, promotora do evento, quanto dos apoiadores do evento, em especial a prefeitura de Inhapim.

Realizada no recém-inaugurado Parque de Exposições Municipal Onofre Elias dos Santos no centro de Inhapim nos dias 23 e 24 de setembro, a exposição contou com a apresentação e competição de equinos da raça Mangalarga Marchador de diversas partes do estado, atraindo um seleto público de criadores e amantes do segmento, movimentando a economia hoteleira e gastronômica de Inhapim.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o Parque de Exposições já está fazendo a diferença na vida da comunidade inhapinhense e a 1º Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador é uma prova real da importância do imóvel. “Com a aquisição e edificação do nosso Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos conseguimos oferecer um espaço amplo, seguro e com toda infraestrutura necessária para diferentes eventos em vários segmentos de nossa sociedade, prova disso é a 1º Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador em Inhapim, pois aqueles que tiveram a oportunidade participar da nossa primeira e segunda copa de marcha especializada do cavalo mangalarga marchador em Inhapim, pôde, com clareza, perceber o quanto evoluímos no que tange a estrutura deste espaço. Hoje podemos receber nossos visitantes e amigos com uma infraestrutura digna de grandes centros urbanos, com segurança, conforto e comodidade, atraindo mais competições, feiras e eventos para nossa cidade”, disse o prefeito.

Atualmente, a ABCCMM reúne mais de 22 mil associados ativos. Com cerca de 50 núcleos e associações regionais de criadores espalhados em todo o Brasil, o Mangalarga Marchador tem representações oficiais também na Alemanha, Itália, Estados Unidos e Argentina.

Entre Copas de Marcha e Exposições, são realizados, anualmente, mais de 250 eventos oficiais pelo país, além de 350 leilões (remates presenciais e online). A cada mês de julho, a ABCCMM promove a maior exposição de equinos de uma mesma raça na América Latina. Com participação de mais de 1.600 animais, a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador é considerada o maior evento privado da capital mineira. Durante a mostra passam pelo Parque da Gameleira mais de 200 mil visitantes.

A 1º Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador em Inhapim contou com a premiação de dezenas de animais nas mais variadas categorias e foram avaliadas pelo árbitro da ABCCMM, João Augusto Varella, destaque para o cavalo Galante do Telinho que conquistou a prova funcional.

Assessoria de Comunicação