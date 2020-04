145 casos em investigação

CARATINGA- Conforme boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, Caratinga já descartou, até o momento, 109 casos suspeitos para covid-19. Do total de 254 notificações desde o início da pandemia, 145 casos seguem em investigação. 12 pacientes permanecem internados, três óbitos foram descartados.

Outros três óbitos seguem em investigação. Uma idosa de 93 anos, que residia no município de Entre Folhas, deu entrada no Hospital Casu Irmã Denise na última semana, sendo notificada como caso suspeito e faleceu na madrugada de sábado (25). O segundo óbito é de um paciente que residia no município de Belo Oriente. Ele tinha 62 anos e deu entrada no Casu na noite de domingo (26), vindo a falecer ainda naquela noite.

Outro óbito que também segue em investigação é de uma paciente de Vermelho Novo, que tinha 68 anos de idade, que deu entrada no Hospital CASU Irmã Denise no dia 20 de abril e faleceu no dia seguinte.

Aguarda-se o resultado do exame destes pacientes para confirmar ou negar a suspeita de coronavírus.