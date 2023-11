A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

INTOLERÂNCIA! É a palavra certa para entendermos como se encontra o mundo em que vivemos. Aqui no Brasil pode se afirmar que a intolerância é o efeito perverso com traços violentos tanto do patriarcalismo como do patrimonialismo. O racismo e o preconceito fazem parte da formação da nossa sociedade, mas não se pode negar que a intolerância cresceu por todos os lados, e existem ainda pessoas que se calam convivendo com a agressão psicológica que sofreu por causa da cor, ou por ser mulher, ou por ser gay e por aí vai… ou por ter uma opinião diferente, time contrário no esporte e na política também. Que horror presenciar a INTOLERÂNCIA, dentro de uma sociedade tão polarizada.

Fazendo um recorte, gostaria de relembrarmos o jogo entre Brasil e Argentina que ocorreu aqui no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro de 2024. Durante a execução do hino nacional, alguns brasileiros e argentinos começaram uma grande confusão, que impediu o começo do jogo onde se iniciaram os conflitos e as discussões. Os jogadores argentinos chegaram a se dirigir para o vestiário, mas voltaram ao gramado cerca de 30 minutos depois para o início da partida mostrando uma postura contrária as das torcidas. Basta. Vamos focar no jogo, parecia que queriam pedir isso aos torcedores. O jogo começou com 27 minutos de atraso por conta de uma pancadaria generalizada na arquibancada. Ressalta-se que a “ briga no Maracanã começou no hino da Argentina; 8 pessoas foram levadas ao Jecrim – Juizado Especial Criminal após uma briga na arquibancada do Maracanã durante a partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo” (CNN).

Se os eventos esportivos principalmente o futebol pode ser considerado um dos maiores fenômenos sociais da atualidade, porque ainda os cidadãos se deixam levar pelas emoções, sem terem autodisciplina? E como ficam as crianças, as famílias que estão no estágio para torcer e não para ferir as regras de convivência passando muitas vezes a serem vítimas nesses eventos?

A competição, a torcida, ao meu entender, é uma associação livre de pessoas e é muito saudável, mas por outro lado, colocar em risco a tranquilidade dos que foram com outras intenções para assistir ao jogo exige sim a necessidade de regras sociais mais eficazes. A preservação da ordem pública deve ser garantida pela Polícia Militar para reprimir aqueles que se dirigiram e se dirigem para o estádio com outras intenções, os quais podemos chamá-los de vândalos. E gostaria de parabenizar a todos e todas policiais que atuaram no evento Brasil x Argentina.

Analisando toda a partida entre Argentina e Brasil os funcionários que trabalharam no estádio durante o jogo também sofreram agressões horrorosas por causa de sua cor. Nesse contexto da INTOLERÂNCIA, exaltamos O Dia da Consciência Negra. É uma data extremamente importante, a qual, nunca poderemos deixar passar despercebida. É preciso resgatar os debates e a tomada de consciência para valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade em nosso país e poderia dizer aqui: – liberdade no mundo. É tão forte e relevante esses debates para que todos possam se comunicar, ter uma representatividade alinhando-se ao nosso passado e presente racismo.

Vejam bem, uma “Torcedora argentina é detida no Maracanã acusada de racismo durante o jogo entre Brasil e Argentina. Ela foi acusada de “ racismo contra funcionária de uma empresa que presta serviços no estádio. De acordo com testemunhas, a vítima foi chamada de “pedaço de macaco”. A argentina foi encaminhada para o Jecrim do estádio, que também teve de lidar com outros problemas, como descaso à autoridade nos conta as mídias.

Além da funcionária que sofreu o preconceito, “Rodrygo, o atacante do Real Madrid, foi vítima de racismo após discussão com Messi em Brasil x Argentina, jogo no Maracanã. Os responsáveis pela gestão da carreira de Rodrygo discutem medidas para recriminar aos insultos racistas. São incontáveis mensagem com emojis de macaco e banana que estão sendo monitorados pela equipe do jogador que avalia medidas”, nos conta o site Terra.com.

Eu não consigo compreender o que se passa na cabeça de pessoas que se acham melhores que as outras por causa da cor? Isso me deixa tão estarrecida que pesquisando sobre a INTOLERÂNCIA E PRECONCEITO, encontrei um site chamado de observatórioracialfutebol. Vejam abaixo:

“O observatório da Discriminação Racial no Futebol é um projeto que acredita no futebol como instrumento de inclusão social e monitorar os casos de racismos como divulgar e desenvolver ações informativas e educacionais que visem a erradicar o racismo considerado como praga” nos esclarece o site citado acima.

Ainda o “Relatório da Discriminação Racial no Futebol 2022 nos conta: Chegamos na 9ª Edição do Relatório da Discriminação Racial no Futebol. Apesar da discussão permanentemente do tema e das opressões ao longo dos anos, este campo de discussão permanece vivo e pulsante, com o aparecimento de novas e importantes narrativas que merecem a nossa atenção e enriquecem o debate. O recorde de 233 casos, registrado nesse 9ª Relatório Anual, representa um aumento de quase 50% em relação à temporada anterior e evidencia o enorme desafio que temos pela frente”.

Será o racismo, a intolerância, a violência de estado, é problema apenas das pessoas negras? Será que precisamos alcançar uma sociedade mais justa, mais solidária?

Reflitam sobre o caso das torcidas do Brasil e Argentina, relatado acima para que possam desmantelar as narrativas de INTOLERÊNCIA. Foi produzido um ato de fala por meio das mídias, é preciso dizer, dentro da mesma partida Brasil x Argentina, pessoas da mesma nacionalidade ou não, mas que se revelaram por meio de suas ações como pessoas INTOLERANTES, INCAPAZES de se associarem positivamente dentro um jogo de futebol. Os vídeos foram viralizados nas redes sociais para quem quiser ver e rever.

Penso que se o no mundo houvesse mais compaixão, onde as diversas vozes de indivíduos e famílias para combaterem os preconceitos, alcançassem todos os perpetradores e todo sistema de opressão o mundo seria menos doente.

PAZ E BEM!