Vídeo: menina que vende cremosinho e entrega mensagens bíblicas viraliza após receber doação de turista: ‘fiquei sem reação’

Uma menina, de 11 anos, que vive em uma fazenda sem sinal de internet, em Pindorama do Tocantins, no interior do estado, viralizou nas redes sociais nos últimos dias e passou a mobilizar doações de vários lugares do país. No vídeo, que circula na web, Amanda Rodrigues aparece em uma estrada rural vendendo cremosinho. Ela entrega um versículo bíblico para um guia turístico e, ao final, é surpreendida ao receber uma doação em dinheiro enviada por um turista de outro estado.

“Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro, veio no momento que estávamos precisando e fiquei sem reação. Não sabia nem o que dizer, a gente sempre ora, não só quando está passando dificuldades. Mas a gente orou e falou para Deus mandar uma providência, porque estava difícil. Deus foi lá e entrou com providência e esse dinheiro serviu muito”, diz a menina em entrevista ao g1.