Uma Pequena Luz Brilha no Horizonte-4 Rumo à Onda do Altruísmo!

Quando o ALTRUISMO EFICIENTE se tornará UMA ONDA, posso imaginar UM MUNDO DIFERENTE – muito diferente, sem dúvida!!!

Imagine comigo: 5, 6 ou 7 famílias decidem adotar uma família de indigentes, ou sem-teto. Uma decisão corajosa, mas madura e que exigirá sacrifícios. As famílias-base facilitarão o aluguel, a construção ou a compra da casa para essa família-alvo morar – e com a possibilidade para se tornarem proprietários da mesma!

Muita coisa será diferente no dia-a-dia dessas famílias unidas nesse propósito, mas – CONTINUE IMAGINANDO: de repente essa família-alvo começa a andar junto, e até a pensar adiante – os filhos ‘adotando’ a ideia, querendo entrar também nesse “Clube” que LEVANTA E TIRA PESSOAS DA vala…

O compromisso das famílias-base pode variar. Claro, se uma dessas famílias de apoio sentir-se tão animadas que querem formar um novo grupo de ajuda – isso será um ótimo sinal: a reprodução desse modelo é muito desejável.

Uma onda que vai crescendo, e cresce também o aumento de oportunidades e responsabilidade para o bem-estar dos outros, de uma família inteira.

Poderia se chamar de “NÓS + ELES” – ou, então, dando um novo significado ao “NÓS”, e ao “ELES” – tipo “SOMOS TODOS NÓS”.

Você poderia imaginar como seria esse mundo novo?

Como isso afetaria o mundo do crime?

E o mundo da política?

E o moral das grandes empresas, das SOCIEDADES ANÔNIMAS, ou do mundo das BOLSAS DE VALORES (que valores, precisaria ser perguntado?).

Aí é que entra o ALTRUISMO EFICIENTE!!!

Ajudar, mas TAMBÉM otimizar para ter resultados, não somente nas estatísticas (para conseguir doações e verbas volumosas), mas principalmente na vida daqueles que estão realmente carecendo de ajuda.

Posso imaginar novas palavras que irão surgir, com um significado novo, integrando – ao invés do velho egoísmo, da vaidade caduca, do exibicionismo cruel, da ostentação ridícula – integrando e incluindo a simplicidade, a naturalidade, a alegria por ver mais gente conseguindo viver bem melhor, conseguindo amar, amar a si mesmo, e aos outros!

Imagine um canal de TV que enfoca, relata, divulga esse novo espírito entre os humanos!

Imagine o que estaria mudando no ritual diário em cada casa!

Imagine as conversas entre os membros dessas FAMÍLIAS COLIGADAS, que estariam praticamente de reunião marcada todos os dias!

Uma espécie de “reunião aberta”: quem estivesse acordado, ou disponível, contribuiria com suas ideias novas que estariam brotando, uma após a outra.

Bem como alguém fazendo a análise do que estivesse ocorrendo – um relatório das novas conquistas pessoais de cada família – FAMÍLIA, FAMÍLIAS RESTAURADAS.

Aí a onda começaria a atingir os governos: das pequenas entidades, das entidades maiores (sim, as igrejas também entrariam nessa!) – o governo municipal, estadual, nacional, global.

A onda teria atingido os primeiros 10% da população de uma cidade!

Os 10% do estado!

Os 10% do país!

Temos 60 milhões de brasileiros (28%) vivendo abaixo do nível de pobreza!

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social a linha da pobreza no Brasil é quem vive com uma renda de até 140 reais por mês!!!

140 reais? – 140 reais! 140…

São quase um milhão de famílias sem o rendimento básico!

E, pensando um pouco mais adiante, o que é possível fazer com 140 reais no Brasil?

Por isso eu digo de novo: Quando esse jovem professor da Inglaterra vai nos fazer uma visita?

Ou, muito melhor ainda: Quando haverá professores de qualquer disciplina, em qualquer universidade ou escola – por que não de uma escola do 1º. Grau?

Enfim, quando se levantará em nosso meio ALGUÉM que conseguirá atrair muita gente que ganha mais que um salário mínimo, para entrar nessa ONDA DO ALTRUÍMO EFICIENTE?

Quero continuar imaginando essa visão maravilhosa – essa ONDA tão necessária e benéfica.

Mas é preciso perguntar: – QUANDO SERÁ?

ALTRUÍSMO EFICIENTE, quando virá?

Oh Deus, que seja pra logo – PRA JÁ!!!

