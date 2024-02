UAIs não terão expediente durante o Carnaval

Em razão do feriado e dos pontos facultativos, unidades retomam funcionamento na quinta-feira (15/2)

DA REDAÇÃO – As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não terão expediente nos dias 12/2, 13/2 e 14/2 em razão do feriado de Carnaval e dos pontos facultativos. A UAI Aeroporto, única que funciona aos sábados, também não terá atendimento no dia 10/2. O funcionamento das UAIs será retomado na quinta-feira (15/2) em todo o estado.

Os atendimentos são realizados nas unidades somente com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App Cidadão. Diversos serviços prestados nas unidades também estão disponíveis em formato virtual nestes canais e nas páginas dos órgãos responsáveis.