Credenciamento de Instituições de Ensino Superior no Trilhas de Futuro Educadores chega à reta final

Projeto de formação continuada é o maior já desenvolvido pela pasta. Prazo se encerra na próxima terça-feira (30/7)

DA REDAÇÃO – O período de credenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES) interessadas em disponibilizar cursos por meio do Projeto Trilhas de Futuro Educadores está chegando ao fim. As IES têm até a próxima terça-feira (30/7) para realizar o credenciamento, no maior projeto de formação continuada já desenvolvido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Podem se credenciar instituições públicas e privadas que disponibilizam vagas em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado) nas áreas mencionadas no edital. As IES devem enviar, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a documentação exigida no edital de credenciamento.

Estão previstas 250 vagas de mestrado, para a contratação em 2024, em seis temáticas diferentes: Gestão de Projetos, Gestão Pública e Sociedade, Políticas Educacionais, Gestão e Avaliação da Educação Pública, Docência: Formação, Trabalho e Práticas Educativas e Gestão da Inovação.

Para mais informações, as Instituições de Ensino Superior podem solicitar esclarecimentos sobre a reabertura do edital por meio do e-mail: [email protected] e pelo site www.trilhaseducadores.mg.gov.br.

Trilhas de Futuro Educadores

Essa é a 3ª edição do projeto, criado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que já ofereceu cerca de 10 mil vagas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado aos servidores da Educação de todo o estado.

As instituições já credenciadas para oferecer o Trilhas de Futuro Educadores, com documentação vigente, também podem se inscrever para disponibilizar cursos nessa nova etapa. Neste caso, é necessário apresentar um novo formulário da Proposta Técnica Pedagógica, conforme especificado no edital.