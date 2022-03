Mulheres vítimas de violência doméstica participam de workshop ministrado pela advogada e terapeuta Marinalva Soares

MANHUAÇU – Um workshop destinado a mulheres vítimas de violência doméstica aconteceu no último sábado (5) Manhuaçu. O curso chamado “Tempo de Superar” aconteceu nas dependências da UniDoctum e foi uma iniciativa do projeto “Chame a Frida”, do instituto Yara Tupinambá e da advogada e terapeuta Marinalva Soares.

A respeito do workshop, Marinalva Soares explica que “o objetivo foi o de proporcionar a elas um novo olhar sobre sua situação de vítima e com isso fazer com que possam dar o próximo passo depois de denunciar seus agressores à polícia, que é se libertar emocionalmente”.

As mulheres que participaram deste workshop são acompanhadas pelo projeto “Chame a Frida”, idealizado pela escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Rosa Campos, vencedora de vários prêmios, tanto em nível estadual quanto nacional, por ter criado um sistema de denúncia através do aplicativo WhatsApp.

Técnicas terapêuticas

Conforme Marinalva Soares, o trabalho envolveu um conjunto de técnicas terapêuticas, dentre as quais, as “Constelações Familiares”, desenvolvidas pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e que vem sendo muito utilizadas na resolução de conflitos, inclusive no âmbito de processos judiciais. “No caso das mulheres que sofreram violência doméstica, a técnica possibilita à vítima identificar as causas do seu sofrimento, que podem estar relacionados com heranças psíquicas internalizadas desde a infância”, explica a advogada e terapeuta.

Segundo especialistas, o Brasil é um dos países com maiores índices de violência doméstica contra a mulher. “Nesses casos a primeira atitude a ser tomada é se encorajar para denunciar as agressões, mas depois é necessário um suporte terapêutico a essas vítimas e esse é o propósito desse workshop oferecido gratuitamente através de parceria inédita”, finaliza Marinalva Soares.