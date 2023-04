Sustenido está com inscrições abertas

Projeto oferece 30 vagas para curso de iniciação musical que será promovido na Escola Estadual Padre Dionísio

BOM JESUS DO GALHO – Sustenido é o nome do projeto de iniciação musical que tem início neste sábado (15) na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria. As aulas são gratuitas e destinadas a pessoas a partir de 12 anos, sem limite para idade máxima, com ou sem conhecimentos musicais prévios.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente, a partir das 15h, na própria escola. É necessária a apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Até à tarde de ontem, as inscrições vinham sendo realizadas na secretaria do educandário e via link disponibilizado na bio do Instagram do Sustenido.

O curso livre será dividido em duas fases, teoria musical e iniciação musical em flauta. “Esse projeto nasce para ser continuado. O que buscamos é ressuscitar a nossa banda de música local”, comenta o músico/regente José Nunes, coordenador pedagógico e professor do Sustenido, que compartilha a missão de ensinar música com o ex-aluno, o músico saxofonista Kleber Conrado Corrêa.

José Nunes percebe que as pessoas estão carentes de música ao vivo interpretada por artistas locais. “Já chegamos a ter duas bandas de músicas em Bom Jesus do Galho, além de grupos de seresta, serenata, de choro, coral. Agora, é reanimar esse movimento adormecido, apresentar gêneros musicais diversos aos nossos jovens, ao nosso povo”, sublinha o professor que vem de uma família de músicos e já contabiliza 91 anos de idade.

Nesta semana, José visitou todas as turmas do educandário para apresentar o Sustenido e motivar os alunos a participarem do Projeto, uma ação que contou com o apoio dos professores.

Maria Aparecida da Silva, diretora da Escola Padre Dionísio, enfatiza que as vivências práticas e os conhecimentos adquiridos por meio das aulas são de grande valia para toda a comunidade bonjesuense. “Por isso, abraçamos o projeto, assim como apoiamos também as oficinas de teatro ministradas em nossa escola no ano passado com o apoio da Fundação Renova”.

As aulas de iniciação musical, que objetiva a formação musical e a profissionalização de novos instrumentistas, terão a duração de três meses. A conclusão dessa etapa do projeto será promovida com uma apresentação musical dos alunos aberta ao público.

A oferta de cursos livres de música gratuitamente conta com o apoio da Fundação Renova e da Escola Estadual Padre Dionísio. O Sustenido é uma realização da jornalista Goretti Nunes, produção de Shirley Maclane, assessoria de comunicação de Isadora Zeferino, identidade visual de Elis Nunes, assistência de produção de Nair Souza, e fotografia de Eduardo Galetto (Cidade Nuvem)

SERVIÇOS

Sustenido. Mais informações sobre o Projeto podem ser conferidas no Instagram da iniciativa – @sustenido_ano1