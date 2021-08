Secretário de Saúde faz panorama sobre a pandemia e ressalta indicadores positivos

CARATINGA- Na tarde de ontem, o secretário de Saúde Erick Gonçalves concedeu coletiva à imprensa para fazer um panorama sobre a pandemia no município.

Conforme Erick, Caratinga tem avançado consideravelmente na campanha de vacinação, tendo iniciado nesta quinta-feira (19), a imunização a partir dos 23 anos. “Reforçamos a importância da vacinação, que as pessoas procurem nossos postos de saúde. A prefeitura, desde o início da campanha, tem adotado a realização em todos os bairros e distritos. Ou seja, temos 24 pontos de unidades de saúde para vacinar nossa população, isso facilita o acesso de todos. Mas, a segunda dose é importante para imunização completa, a não ser quem tomou a vacina da Janssen, que é somente uma dose”.

O município acumula mais de 52.600 vacinas de primeira dose aplicadas. 17.000 pessoas já receberam a segunda dose. “Ou seja, aplicamos mais de 70 mil vacinas aqui no município. Isso traz um retorno positivo, onde observamos que o número de casos da covid-19 no nosso município tem reduzido. A média móvel é de 15 casos positivos por dia, um resultado positivo, consideramos que a vacinação seja essencial, juntamente com a manutenção das atitudes preventivas. Aquelas pessoas vacinadas devem manter todas as atitudes preventivas, para evitar tanto a contaminação, como a transmissão da covid-19”.

O secretário ainda comentou a redução do número de pessoas internadas no Casu Hospital Irmã Denise, que era o total de 11 pessoas de Caratinga e outros municípios, conforme último boletim; sendo apenas três de Caratinga. “Ou seja, a ocupação total está menos de 10%. Com isso também, o município junto com o Casu reabriu outras clínicas para atendimento de outras comorbidades. Reabrimos 10 leitos de UTI, 10 leitos clínicos e cinco leitos pediátricos para atender as outras comorbidades, além da covid-19”.

Recentemente, foi anunciado pelo secretário estadual de Saúde que a variante Delta já é de transmissão comunitária no Estado de Minas Gerais. No entanto, Erick destaca que, até o momento, não foram identificados casos desta variante no município de Caratinga. “Então, não confirmamos ainda a presença da variante Delta, mas, sempre alertamos à população, pois, tem um poder de transmissão muito grande e num determinado momento, se alguma pessoa se contamina, podemos ter uma elevação de casos em determinado período”.

A programação do estado é que no mês de setembro seja liberada a vacinação para os adolescentes, com idade de 17 a 12 anos. “Iniciando pelos que possuem comorbidades, com a vacina aprovada até o momento sendo a Pfizer. Então, no mês de setembro, o Governo do Estado deve fazer a liberação para os municípios para o início da imunização dessa faixa etária”.

BOLETIM

Nesta quinta-feira (19) foram confirmados mais nove casos de covid-19. O acumulado é de 9.923 casos confirmados, dos quais 207 seguem em acompanhamento e 9.413 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 303 óbitos foram contabilizados desde o início da pandemia.