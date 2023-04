Santa Bárbara do Leste realiza a segunda edição do “Papo de Mulher”

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última quarta-feira (19), foi realizado no córrego do Caratinguinha, na Escola Municipal José Luiz de Sousa, a 2ª edição do “Papo de Mulher”, este evento foi idealizado pela prefeita Wilma Pereira, que explanou: “Após a pandemia notei que muitas mulheres estavam tendo problemas como ansiedade e insônia agravados, este evento visa amenizar estes problemas, através de um bate-papo mostrar a mulher sua importância frente a família e a sociedade”.

O bate-papo foi conduzido pelo palestrante Júnior Martins, psicanalista e especialista em equilíbrio emocional e saúde mental.

O evento mais uma vez contou com grande participação da comunidade, tendo uma homenagem especial a duas mulheres expoentes da administração em Santa Bárbara do Leste,

Maria Jussara Oliveira, ex-diretora da Escola Estadul Monsenhor Rocha e Elza Mônica, ex-vereadora, que ao discursarem ressaltaram a importância da atual administração na concepção e realização de inúmeras obras, que em suas histórias, já vivenciaram diversos governos municipais, mas que nenhum deles obtiveram tanta credibilidade e realizaram tantas obras.

Elza ainda enfatizou: “Podemos nos orgulhar e dizer, sim, nosso munícipio está parecendo um canteiro de obras”.

A reunião terminou com um lanche servido ao som de música ao vivo e muito bate-papo. Novas edições serão realizadas em outros pontos do município de Santa Bárbara do Leste.

