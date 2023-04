Rua Palma Cimini Lucca recebe pavimentação asfáltica em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, neste domingo (2), continuou na execução da pavimentação asfáltica da rua Palma Cimini Lucca, um investimento com recursos próprios do município que visa melhorar a mobilidade e a trafegabilidade de pessoas e veículos no bairro São Lucas, principalmente no acesso ao Ginásio Poliesportivo Geraldinho Chaves.

“A rua Palma Cimini Lucca carecia deste investimento uma vez que o antigo pavimento em bloquete já estava bastante comprometido e deteriorado, apresentando desnivelamento em vários pontos, problemas estes agravados pelo aumento do fluxo de veículos que a expansão urbana de Inhapim no sentido bairro São Lucas vem apresentando”, disse o secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, informou que após a conclusão da pavimentação asfáltica em parte da rua Palma Cimini Lucca, a via ainda receberá sinalização horizontal e vertical, além de pintura no piso de rolamento e já concluída, a iluminação em led. “Estamos investindo R$ 223 mil reais em pavimentação asfáltica na parte mais deteriorada da rua Palma Cimini, solucionando o problema de desnivelamento da pista de rolamento e colocando um ponto final nos buracos. Vamos investir também em sinalização da nova pista, que receberá pintura das faixas e placas de trânsito, sem contar na nova iluminação pública em led que deixou a rua de acesso ao nosso ginásio poliesportivo ainda mais bonita”, informou o prefeito Marcinho.

Nos próximos dias a prefeitura de Inhapim concluirá todo o trabalho de sinalização da rua Palma Cimini Lucca e já prepara uma programação especial para a inauguração do novo ginásio poliesportivo, que recebeu de maneira especial o nome do saudoso “Geraldinho Chaves”, grande desportista inhapinhense.

A solenidade de inauguração está inicialmente prevista para ocorrer no próximo dia 14 de abril no Ginásio Poliesportivo.

