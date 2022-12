Rodovias de Minas têm trechos interditados por causa das chuvas: Veja lista

Rodovias mineiras estão parcialmente interditadas devido às fortes chuvas que têm atingido o Estado. De acordo com o último levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), atualizado às 12h desta terça-feira (20), são quatro trechos interrompidos por afundamento de pista, erosão e queda de barreira. Dois deles estão na BR-116.

Também nesta manhã, a PRF precisou redirecionar o trânsito na BR-381 no km 288, no município de Antônio Dias, Vale do Rio Doce, sentido Belo Horizonte. Em vídeo, é possível observar que parte do aterro que sustenta a pista foi destruído. A Empresa Construtora Brasil colocou uma contenção de talude no local para evitar maiores danos na estrutura existente.

Ainda, são ao todo 61 pontos com problemas nas estradas que cortam Minas, a maior parte deles remanescentes do período chuvoso do final de 2021 ao início de 2022, mas que seguem gerando lentidão e muita dor de cabeça para as milhões de pessoas que usam a malha rodoviária mineira.

BR-262, km 387, em Florestal. A interdição é parcial, no sentido Belo Horizonte. O motivo, segundo a PRF, é o afundamento de uma pista. O trânsito flui pela via contrária;

BR-381, km 342, em Bela Vista de Minas. A interdição é parcial, no sentido Belo Horizonte. A causa é um afundamento de pista. Por isso, o fluxo segue em meia-pista;

– BR-116, km 164,5, em Padre Paraíso. O acostamento está interditado no sentido Bahia por causa de erosão. O local está sinalizado e não há congestionamento;

– BR-116, km 275, em Teófilo Otoni. A interdição é parcial, no sentido Manhuaçu. O motivo é a queda de uma barreira. Não há congestionamento.

