Carnaval tem futebol, música e confraternização na comunidade de Cachoeira Alegre

Evento realizado no campo do Vasquinho reuniu moradores, visitantes e promoveu clássico regional marcado por rivalidade e festa

CARATINGA – O feriado prolongado de carnaval foi celebrado com futebol, música e confraternização na comunidade de Cachoeira Alegre, no distrito de Sapucaia, em Caratinga. O evento aconteceu no campo do time Vasquinho e reuniu moradores, parentes e visitantes em um dia inteiro de atividades esportivas e culturais.

A iniciativa foi promovida pelo comerciante Reinaldo, proprietário de um bar localizado em frente ao campo, que pelo segundo ano consecutivo organizou o encontro comunitário aproveitando o período festivo.

A programação contou com duas partidas de futebol. No primeiro confronto, a equipe do Sacramento venceu o Guanabara nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar.

Já a segunda partida trouxe um clássico regional marcado pela rivalidade e tradição. O Vasquinho, equipe da comunidade e detentora de títulos da Copa Distrital em Caratinga e em Bom Jesus do Galho, enfrentou o time do São Pedro. Em jogo equilibrado, o São Pedro venceu por 1 a 0 e ficou com o título do torneio.

Após os jogos, atletas e torcedores participaram de um momento de confraternização com a tradicional comida mineira, tendo como destaque o tropeiro servido aos presentes.

A festa continuou com apresentação musical do cantor Rubens Rodrigues, que animou o público com repertório sertanejo e forró em um palco montado próximo ao campo.

Segundo moradores, o evento reforça o espírito de união da comunidade, que mantém a tradição de receber bem os visitantes e promover encontros que integram esporte, cultura e lazer.

A expectativa é de que a iniciativa volte a acontecer nos próximos anos, consolidando-se como parte do calendário festivo local.

Por Rogério Silva – Fotos: Reginaldo Martins