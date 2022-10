Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindjoirmg.com.br

Triângulo elege 16 deputados

As regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba conseguiram eleger 16 representantes nas Eleições deste ano. Ao todo, foram oito deputados federais e oito estaduais. Uberlândia tem quase a metade dos eleitos, sete. Araguari, Araxá, Ituiutaba, Iturama, Patos de Minas e Patrocínio também tiveram candidatos vitoriosos; Uberlândia ampliou sua representatividade em quase 50%. A cidade, que até então tinha apenas um representante na Câmara Federal e três na Assembleia Legislativa de Minas, agora terá três deputados federais e quatro estaduais. Todos os deputados com domicílio eleitoral na cidade que já tinham mandato foram reeleitos. (Diário de Uberlândia)

Excesso de cabos e fios causa transtornos

O avanço das redes de telecomunicação fez com que as áreas com maior demanda ficassem sobrecarregadas de fios e cabos. Na região Central de Juiz de Fora, por exemplo, é possível verificar a existência de cabos sem revestimentos, caídos no chão, em altura mais baixa que o recomendado e até embolados no meio da rua. Para os especialistas, o excesso de fios e a falta de respeito às normas podem explicar o quadro observado na cidade. Além dos cabos e componentes necessários para fornecer energia elétrica por meio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), os postes também são disputados por redes corporativas e fornecedores de internet, telefonia móvel e TV a cabo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Evento debate cirurgia bariátrica

Foi realizada em Varginha o encontro de médicos cirurgiões sobre Qualidade e Inovação na Cirurgia Bariátrica, o Reach Surgical. O evento teve como moderador o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Fábio Viegas, médico cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo. O evento apoiado pela Unimed Varginha, Unimed Intrafederativa do Sul de Minas e Nova Medical, reuniu médicos cirurgiões da região e trouxe novas perspectivas e abordagens sobre o tratamento da obesidade, doença crônica que afeta um número crescente de pessoas em todo o mundo. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Projeto volta a ser realizado em praça

A Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso) realiza mais uma edição do projeto Praça Viva. O evento será em comemoração ao aniversário de 201 anos da cidade e voltará a ser realizado na praça Comendador José Honório, na Matriz, onde ele se iniciou. O projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. O Praça Viva reúne eventos culturais e artísticos que valorizam os talentos locais e promovem a interação entre os consumidores e empresários paraisenses, gerando um ambiente de descontração e alegria, sorteio de prêmios e outras atividades. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Iniciativa sobre uso consciente da água

Para promover o uso sustentável da água potável em Ipatinga, no Vale do Aço, a Copasa e o Ministério Público estão implantando na cidade o projeto Reabastecer. A iniciativa piloto selecionou mil famílias que se inscreveram no site da Copasa para receber uma unidade do Kit Reabastecer – composto por um dispositivo (bombona de 240), capaz de armazenar água da máquina de lavar roupas. A ideia é possibilitar o reaproveitamento desse recurso na limpeza de ambientes e nas descargas sanitárias. Os equipamentos começaram a ser instalados nas casas dos clientes inscritos desde setembro, e essa etapa deve ser concluída até o final de dezembro. (Folha de Sabará – Sabará)

DME realiza simulado de campo

Equipes de resgate e salvamento, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu, com a presença ainda da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal e Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), participaram da simulação, promovida pela DME, em caso de emergência real na Barragem Bortolan, localizada na zona oeste da cidade Toda a organização visa colocar em prática como funcionariam os contatos e a cadeia de ações necessárias para chegada aos possíveis locais afetados pela água da barragem, verificando inclusive os tempos de deslocamento. (Poços Com – Poços de Caldas)

Pavimentação da BR-116 inaugurada

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluirá, nos próximos 30 dias, as obras de recuperação funcional do trecho da MG-311, entre o município de Pescador e o entroncamento com a BR-116, próximo a Campanário, no Vale do Mucuri. A obra integra o Provias, maior pacote de obras rodoviárias da última década em Minas. São cerca de 21 quilômetros que, ao final da obra, estarão completamente novos e com a sinalização totalmente revitalizada. O Governo de Minas está investindo cerca de R$ 16,3 milhões na recuperação funcional do trecho. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)