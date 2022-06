Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Concessão da BR-116 prevê 3 pedágios

O leilão de concessão da BR-116 foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério da Infraestrutura (Minfra). A vencedora do certame foi a EcoRodovias, representada pela Necton Investimentos, com o valor de desconto de tarifa de 3,11%. A nova administração prevê a instalação de 3 praças de pedágio nas cidades de Leopoldina, Miradouro e Orizânia. Segundo o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, o contrato se aplica ao selo do “Inova BR”, que tem como objetivo garantir fluidez, segurança e tecnologia nas rodovias. (Gazeta de Muriaé)

Sul tem Encontro da Hotelaria

Representantes do setor de turismo brasileiro se reuniram em Pouso Alegre no 21º Encontro da Hotelaria, considerado o mais importante evento do setor mineiro, para discussões sobre questões da área. Entre os principais assuntos, as novas estratégias nessa retomada do setor, atração de turistas para o sul de Minas e a geração de negócios foram destaques. A Secretária Adjunta de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, apresentou dados que mostram o crescimento do setor mineiro. “Desde o ano passado, geramos mais de 32 mil empregos ligados ao turismo e fomentamos o setor de eventos e entretenimento”, revelou. (Diário Regional – Pouso Alegre)

JF terá novo parque municipal

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a criação de um novo parque municipal, que funcionará no entorno da Represa de São Pedro, que fica no bairro homônimo, na Cidade Alta. Outra é a inauguração de uma nova estação elevatória que integra o projeto de despoluição do Rio Paraibuna. As duas informações foram confirmadas pela prefeita Margarida Salomão, que anunciou ainda novidades no sistema de transporte coletivo urbano, que deve ser remodelado, mas ela foi taxativa ao afirmar que, assim como aconteceu em 2021, a tarifa de ônibus não será reajustada em 2022. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

UPA reduz atendimentos

Nas últimas semanas houve crescimento exagerado de atendimentos não urgentes na UPA de Varginha, com expressiva procura por consultas médicas para pacientes vindos de várias cidades que não fazem parte da lista de pactuação da cidade. Mais de 90 % dos pacientes são para atendimentos não urgentes e, como adição, mais de 30 % dos pacientes são oriundos de outras cidades. Isso sobrecarrega a unidade, gerando grande espera e altíssima pressão sobre as equipes de saúde de nossa UPA, uma grande referência de urgências para a cidade. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Câmara empossa novo vereador

Uma troca de cadeiras na Câmara Municipal de Uberlândia foi confirmada. O atual vereador Ivan Nunes foi nomeado pelo Executivo como Secretário Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Com isso, o primeiro suplente eleito dentro do partido, Abatênio Marquez, deverá tomar posse assumindo o lugar de Nunes. As exonerações do antigo secretário, Orion Alves da Silva e de Abatênio, que era assessor especial da Secretaria Municipal de Governo, assim como a nomeação de Ivan Nunes, foram publicadas no Diário Oficial do Município. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Maio Laranja chega às escolas

Servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Ipatinga, têm visitado escolas da rede municipal de ensino, a fim de conscientizar os alunos sobre o tema que marca a campanha Maio Laranja, o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação é uma parceria com as secretarias de Assistência Social e Educação do município e faz parte da campanha de conscientização realizada durante o mês de maio, com passeata, carreata, seminários, palestras, lives e audiência pública. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Divinópolis tem reforço para adolescentes

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. Até então, a vacinação de adolescentes dessa faixa etária se limitava a primeira e segunda dose. A decisão foi tomada a partir de observações de segurança de países que recomendaram a dose de reforço das vacinas contra a covid-19 para adolescentes. A Semusa inicia as atividades de aplicação da dose de reforço neste grupo a partir de hoje, 30, naqueles que já tomaram a 2ª dose há, pelo menos, quatro meses. (Jornal Agora – Divinópolis)