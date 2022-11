Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Exportações do agronegócio batem recorde

As exportações do agronegócio de Minas Gerais, faltando dois meses para o encerramento do ano, já são recordes. Entre janeiro e outubro, os embarques movimentaram US$ 12,9 bilhões, superando em 49,2% o resultado obtido em igual intervalo do ano passado. O montante também já está maior que os US$ 10,5 bilhões registrados ao longo de 2021, que até então era o maior já atingido pelo setor. Dentre os destaques estão o café, com alta de 63,1% no valor embarcado, seguido pelo complexo da soja, com aumento de 52,7%, e grupo das carnes, que registrou expansão de 46,3% no faturamento com as exportações. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Reforma da Matriz chega à etapa final

As obras de reforma da Igreja Matriz de São Domingos entraram neste mês de novembro na etapa final. Segundo a engenheira responsável, Daiana Aquino, nos últimos dias os profissionais que trabalham no local fizeram a conclusão do telhado (após adequações elétricas na região do altar-mor) e concluíram um reforço com sapatas de concreto nos dois lados das escadas laterais. “É uma ação importante para garantirmos a conservação do prédio. Neste caso, a ideia foi minimizar a vibração provocada pelo trânsito no entorno da Matriz”, explica. (Correio de Araxá – Araxá)

Enchentes: Prefeitura apresenta ações

A prefeitura de Congonhas reuniu na Romaria, jornalistas da imprensa regional, o prefeito Cláudio Antônio de Souza e alguns secretários. Na ocasião, foram apresentados o que já foi realizado pelo governo municipal e o que ainda tem sido feito para minimizar o impacto das chuvas na cidade. Em janeiro, Congonhas sofreu com uma grande enchente, atingindo mais de 1.400 famílias. A prefeitura iniciou um intenso trabalho de reparação desses danos e já está se prevenindo para que não aconteça novamente. O trabalho em conjunto das Secretarias de Obras, Assistência Social, Defesa Civil, Meio Ambiente, entre outras, é fundamental para manter o bom funcionamento da cidade. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Donos de trailers e artesãos protestam

Com o argumento de que foram pegos de surpresa com um anúncio feito via redes sociais pelo prefeito Sérgio Azevedo, comerciantes que possuem trailers de lanche na popularmente conhecida “alameda do bacon” estiveram na Câmara Municipal pedindo apoio dos vereadores na tentativa de achar uma solução para o problema. Em pronunciamento online direto do local onde ficam instalados os trailers, o prefeito destacou que a cidade está cheia de obras e anunciou um projeto de modernização transformando o local numa alameda com quiosques. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Natal Solidário arrecada alimentos e brinquedos

O Sistema Fecomércio-MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, em parceria com o Sindicomércio Uberaba e a Prefeitura de Uberaba, promovem a campanha Natal Solidário 2022. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos em bom estado. Na cidade, as doações podem ser feitas até 21 de dezembro em um dos dez pontos de coleta e beneficiarão instituições e famílias em vulnerabilidade social. A destinação será feita pelo programa de segurança alimentar da Prefeitura de Uberaba “Tá na mesa” e pelo Mesa Brasil Sesc. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Alunos organizam a Oficina de Diabetes

Os alunos do primeiro e segundo períodos do curso de Biomedicina do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizaram a I Oficina de Diabetes, tema do Projeto Integrador extensionista do curso. Sob supervisão da Profa. Giulia Bani, os alunos organizaram no Bloco A da Cidade Universitária, diferentes estações expositivas nas quais abordaram temas sobre a Diabetes, voltando o olhar para a importância da prevenção e do tratamento, uma vez que, no dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre Diabetes. Além disso, os participantes da Oficina puderam entender as diferenças entre os diversos tipos da doença, incluindo Diabetes tipo III, até então desconhecida por muitos. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Contas de água serão reajustadas

As contas de água da Copasa em Minas Gerais vão ficar mais caras a partir de janeiro de 2023. Em reunião, a Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário (Arsae) aprovou um reajuste tarifário médio de 15,70%. O aumento é linear para todas as categorias. Para consumidores residenciais, o consumo de nove metros cúbicos ficará R$ 6 mais caro para quem usa apenas água e R$ 11 para quem utiliza água e esgoto. (Além Parahyba – Além Paraíba)