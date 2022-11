Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Hemocentro com estoque baixo

O Hemocentro de Uberlândia está enfrentando dificuldades para manter os estoques de sangue em níveis seguros. A baixa de doadores está refletindo em uma queda nos bancos sanguíneos, que varia de 30% a 70%, dependendo de cada tipo. Para tentar melhorar a situação, a unidade promove até o próximo sábado (26) a Semana do Doador Hemominas, com ações especiais. Além de decoração especial em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta sexta-feira, outras atividades estão sendo realizadas para atrair voluntários. A expectativa é atingir 25% além da cota diária, que atualmente é de 115 atendimentos. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Processo contra ex-prefeito arquivado

A juíza da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caeté, Maria de Lourdes Tonucci Cerqueira Oliveira, extinguiu um processo que corria há cerca de 5 anos envolvendo o ex- prefeito Ademir Carvalho e outras pessoas que participaram de seus dois mandatos, entre os anos de 2005 e 2012. Uma Ação Civil Pública foi movida contra Ademir e 3 servidores do governo, sob a acusação de improbidade administrativa, que são atos cometidos contra a administração pública. Na época, o Ministério Público afirmou que o ex- prefeito usava o jornal “Mais Caeté” (publicação oficial do governo), para se promover politicamente. (Jornal Opinião – Caeté)

Governo conclui obra de ponte

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) , finalizou as obras de encabeçamento da ponte sobre o Rio Norte, no km 19,10, da rodovia LMG-682, no perímetro urbano da cidade de Machacalis, no Vale do Jequitinhonha. A obra coloca fim a antigo problema de circulação em meia pista, que se arrastava há quase uma década. A ponte foi alargada em 2013. Porém, o encabeçamento, ou seja, o aterro nas cabeceiras da ponte para nivelar na altura da rodovia, não foi executado naquela ocasião. (Folha de Sabará – Sabará)

Procon JF faz pesquisa sobre planos

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Estudos Pesquisas e Projetos, divulgou a “Pesquisa de satisfação dos consumidores com os planos de saúde em Juiz de Fora”, que contém dados coletados no período de 8 de agosto a 30 de outubro de 2022, com o intuito de analisar o contentamento dos usuários com os serviços privados de saúde. No período de janeiro de 2021 a junho de 2022 foram registradas, a partir dos atendimentos feitos, 233 reclamações contra 42 operadoras do nicho, sendo 61,2% dessas direcionadas a três fornecedores ligados à saúde suplementar ativos no município: Unimed, Cartão de Todos e Santa Casa de Misericórdia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Alunos são destaque em olimpíadas

Os alunos da E. M. Dom Otávio venceram duas olimpíadas em nível nacional: Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA com um medalhista de prata e três de bronze e na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE, com uma medalha de ouro, uma de prata e 13 de bronze. Em inscritos, bateu o recorde da escola: 84 na OBA e 75 na ONEE. Participaram alunos dos 6º ao 9º anos. De acordo com o diretor, Rinaldo Vieira a olimpíada OBA “foi um trabalho coordenado pelo nosso professor de Ciências que inscreveu os alunos no site da instituição, corrigiu as avaliações enviando para a Olimpíada, criou um grupo de estudos no WhatsApp mantendo os alunos antenados nos temas propostos”. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Alunos do Sesi GV representam Minas

Mais uma vez o SESI de Governador Valadares é destaque nas olímpiadas estudantis. Dessa vez, os alunos da escola irão representar Minas Gerais e a cidade na Olímpiada Brasileira de Geografia – OGB. Os estudantes da 3ª série, Gabriel Chavier Cimini, Rafael Rodrigues Ferreira Neto e Pedro Augusto Teixeira Neto, foram os medalhistas de ouro da segunda etapa da OGB e conquistaram pontuação, que deram o título a escola SESI de melhor instituição particular de ensino. A classificação levou os alunos para 3ª fase da olímpiada, etapa nacional que acontece nos dias 25 a 27 de novembro, na Unicamp em São Paulo. (Jornal Cidade – Governador Valadares)

Pacientes da hemodiálise têm ônibus

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Saúde, realizou recentemente a aquisição de dois novos ônibus para transporte dos pacientes que realizam hemodiálise. Um dos ônibus foi adquirido a partir de emenda impositiva dos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos e Wellington Danilo dos Santos e de recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem). A aquisição do segundo ônibus contou exclusivamente com recursos da Cfem. (O Liberal – Ouro Preto)