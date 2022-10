Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

CRLV será obrigatório em novembro

A partir do dia 21 de novembro será obrigatório que proprietários de veículos de Minhas Gerais tenham o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) 2022. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Governo de Minas no sábado através do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. A Portaria indica que o veículo somente será considerado licenciado quando estiver sem débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo. Assim, o documento poderá ser apresentado de forma digital ou impressa. Também é possível consultar o site para verificar a situação do licenciamento do veículo e tirar outras dúvidas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Valadares investiga casos de meningite

No último final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância e Saúde (DVS), constatou a existência de dois possíveis casos de meningite na cidade. De acordo com a SMS, as pessoas acometidas seriam duas crianças – um menino e uma menina. Ainda segundo a SMS, ambas as crianças têm apenas um mês de vida e são de municípios vizinhos. Elas permanecem internadas no Hospital Municipal (HM) e, até o momento, o estado de saúde delas é estável. A Secretaria de Saúde acrescenta que os pacientes estão recebendo cuidados intensivos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Copasa no “Prefeitura no Bairro”

Com o intuito de proporcionar mais praticidade aos clientes que precisam solicitar algum serviço da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e esclarecer dúvidas da população araxaense quanto ao abastecimento e esgotamento, a companhia participará da edição do “Prefeitura no Bairro”. Na oportunidade, um empregado da companhia ensinará aos presentes como fazer testes de vazamento de água no seu imóvel; explicará como funciona o agendamento virtual para atendimentos presenciais; orientará sobre a forma correta de fazer, pelo site, WhatsApp ou aplicativo, a mudança de titularidade, emissão de segunda via de conta, parcelamento de débitos, pagamento da fatura sem precisar sair de casa. (Correio de Araxá – Araxá)

Cidade celebra o aniversário de Ziraldo

Os 90 anos de Ziraldo não poderiam deixar de ser comemorados em Caratinga, terra natal do cartunista e escritor mais querido do Brasil. Quem assumiu esta incumbência foi o Casarão das Artes, em parceria com a revista Jararaca Alegre, o coletivo Artecine e o projeto Cinema na Comunidade. A programação vai de 24 a 28 de outubro (segunda a sexta) com abertura no dia 24, dia do aniversário do Ziraldo. O Casarão das Artes é um centro cultural localizado em uma casa centenária no centro da cidade, restaurada e transformada em espaço aberto à comunidade, mantido pela Rede Doctum de Ensino. Dois andares do espaço serão tomados com as homenagens a Ziraldo. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Teófilo Otoni revisa a Lei

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni realizou na semana passada a primeira agenda para a revisão da Lei Orgânica Municipal, que teve o objetivo de ajustar os conhecimentos e técnicas que serão desenvolvidas ao longo da revisão da Constituição da cidade, além de fazer uma análise legal do Regimento Interno da Casa Legislativa. No auditório da 28ª Subseção da OAB, houve o segundo momento do dia junto às autoridades constituintes do município (Executivo, entidades de classe, militares, entre outros), para que após o início de conversa, fossem extraídos os temas para a revisão da Lei Orgânica. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Alunos fazem plano de ação

Aconteceu na Casa do Professor o encontro dos alunos participantes dos grêmios estudantis da rede municipal de Congonhas. A finalidade da reunião foi acompanhar as ações desenvolvidas pelos gremistas das escolas municipais e apoiá-los no desenvolvimento do plano de ação. A responsável pelos Programas e Projetos da Secretaria de Educação, Andreia Cristina, conta que a ideia é que esses discentes possam ser protagonistas dentro dos trabalhos em suas próprias instituições com as propostas e execução vindo deles, assim os tornando os mais autônomos possíveis. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Câmara homenageia idosos

A Câmara de Nanuque, pelo transcurso do Dia Internacional do Idoso, promoveu homenagem nove moradores da cidade, todos com mais de 100 anos de idade. A ideia de homenagear os idosos centenários partiu do próprio presidente José Osvaldo Lima dos Santos, que em agosto apresentou Indicação na Câmara propondo um evento relativo ao transcurso do 1º de Outubro – Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade em Nanuque. Segundo ele, com base em dados oficiais de 2020, “o percentual de pessoas acima dos 60 anos de idade em Nanuque ultrapassa 20% do total da população”. (Em Tempo – Nanuque)