Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Licitações em Muriaé na internet

Com a finalidade de promover a transparência da administração pública, a Prefeitura de Muriaé começou a transmitir ao vivo pela internet as sessões de licitação. A primeira atividade transmitida foi a do pregão presencial número 110.2022, referente a “manutenção de relógios de ponto”. A representante de uma das empresas participantes do certame, Amanda Xavier, elogiou a iniciativa. A transmissão online é muito importante porque a licitação fica transparente. As pessoas interessadas podem ter acesso às imagens em tempo real e verificar que tudo ocorre dentro da legalidade”, ressaltou. Inicialmente, as transmissões estão acontecendo através da página da Prefeitura de Muriaé no Facebook. (Gazeta de Muriaé)

Comércio digital mobiliza polo de Ubá

O boom do comércio eletrônico chegou ao polo moveleiro de Ubá (na Zona da Mata) e promete ser um dos principais temas discutidos na Mostra de Móveis, a ser realizada em janeiro do ano que vem. O Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind) já iniciou os preparativos para o encontro, que voltará a ocorrer depois de ficar três anos suspenso. De acordo com o presidente do Intersind, Aureo Calçado Barbosa, a feira tem o objetivo de facilitar a geração de negócios entre fabricantes de móveis do polo moveleiro da região e lojistas de todo o Brasil, além de apresentar os lançamentos e tendências. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vacinação contra pólio é prorrogada

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada até o dia 31 de outubro em Uberlândia. A decisão faz parte das estratégias intensificadas para ampliar o alcance da imunização contra o poliovírus, que tem, entre as consequências, a paralisia infantil. Devido à baixa cobertura vacinal, o vírus pode voltar a circular no país. A meta definida pelo Ministério da Saúde é atingir ao menos 95% do público-alvo, formado por crianças de 1 a menores de 5 anos, mesmo aquelas que estejam com o cartão de vacina em dia. O município já havia vacinado 83,39%. A vacina é a única forma de proteção contra a poliomielite. Na rede municipal de saúde, as doses estão disponíveis gratuitamente nas 74 salas de vacina. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Lei obriga divulgação da lista de pacientes

Entrou em vigor a Lei Municipal que torna obrigatória a divulgação de listagem de pacientes que aguardam consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde de Poços de Caldas. O objetivo é dar mais transparência à fila de espera para que o paciente tenha uma previsão de quando será chamado. O Projeto de Lei de autoria do vereador Kleber Silva (Novo), aprovado pela Câmara Municipal foi sancionado pelo prefeito Sérgio Azevedo e a sansão publicada na edição do Diário Oficial do Município. (Poços Com – Poços de Caldas)

Patos não terá transporte dia 30

O Supremo Tribunal Federal liberou os municípios para disponibilizarem transporte gratuito para a população no segundo turno das eleições. Existe uma preocupação com um aumento no número de abstenções. Em Patos de Minas, no entanto, o prefeito Luís Eduardo Falcão informou que não haverá gratuidade no transporte público. O chefe do Executivo disse que o Município está com o orçamento apertado neste segundo semestre e que não tem verba disponível para custear as passagens junto a empresa responsável pelo transporte público. Apenas os idosos acima de 65 anos e deficientes, que já têm direito à gratuidade normalmente, é que poderão utilizar o transporte no dia da eleição sem ter que pagar. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Fios de Solidariedade realiza ação

O projeto de extensão “Fios de Solidariedade – Banco de Perucas” da Universidade Federal de Ouro Preto encerra o Outubro Rosa deste ano com uma ação presencial de cortes e doações de cabelos e perucas no Centro de Artes e Convenções da UFOP, das 10h às 16h. Celebrando os nove anos do projeto, será realizada uma mostra visual com os integrantes do Núcleo de Projetos Gráficos da UFOP, apresentando os conceitos da arte gráfica do Fios de Solidariedade. Além de corte e arrecadação de cabelos e doação de perucas para a comunidade da Região dos Inconfidentes, haverá atividades de conscientização, acolhimento da comunidade na prevenção e nos cuidados durante o tratamento do câncer, apresentações, entretenimento e atendimento. (O Liberal – Ouro Preto)

Preço da gasolina segue estável

O preço da gasolina nos postos brasileiros subiu nas últimas semanas, conforme aponta levantamento recente da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Apenas na semana passada a alta foi de 0,4%. A sequência de altas interrompe uma estabilidade nos preços, iniciada com cortes nos impostos no fim de junho, que resultou na queda dos preços nas refinarias. Na contramão da pesquisa, os valores da gasolina em Divinópolis segue estável há mais de 30 dias. Conforme o levantamento, o preço médio do combustível comum vendido na cidade está em R$ 4,65 – o menor encontrado foi de R$ 4,59 e o maior, R$ 4,74. Lembrando que a diferença entre os pontos de venda foi de centavos. (Jornal Agora – Divinópolis)