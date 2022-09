Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Incêndios florestais aumentam

O período de seca tem sido difícil no Vale do Aço. Com pastos e matas estorricados em razão da ausência da chuva, focos de incêndio foram registrados pela Polícia Militar de Meio Ambiente em vários lugares. De julho a 15 de setembro 24 ocorrências de incêndios florestais na região foram anotadas. A informação é do 1° Tenente, Comandante do 2° Pelotão da 12 Cia PM MAmb, Vicente Gonçalves dos Santos Filho. São comuns pequenos focos em folhas e árvores em chamas, em que moradores ateiam fogo em restos e acabam perdendo o controle das chamas, iniciando um incêndio de grandes proporções, como explica o tenente Vicente. (Diário do Aço – Ipatinga)

Educa Trânsito tem ações educativas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araxá promove o Educa Trânsito 2022. São diversas ações programadas até o dia 23 de setembro nos bairros e região central da cidade, com o objetivo de promover a conscientização de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres sobre a importância de um trânsito mais humanizado e seguro. As atividades contam com parceria de órgãos e entidades de trânsito como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) e Associação de Apoio ao Condenado (Apac). Entre as ações previstas estão blitzes educativas. (Correio de Araxá – Araxá)

Basílica faz Movimento Jovem

A Basílica do Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafaiete iniciará os encontros de preparação para a criação do Movimento Eucarístico Jovem, o MEJ. O movimento é um braço da Rede Mundial de Oração pelo Papa integrando ao lado do Apostolado da Oração. O MEJ é um movimento internacional de formação cristã para jovens dos 15 aos 25 anos que os convida a viver ao estilo de Jesus, numa relação de amizade, de coração a coração, baseada numa espiritualidade eucarística para a missão. Tendo por devoção central a divulgação das promessas do Sagrado Coração de Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque, o movimento assume papel ímpar na evangelização dos jovens a partir do exemplo e da oração. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

R$ 780 mil da agricultura familiar

A Prefeitura de Formiga se prepara, através do Setor de Políticas Rurais, para uma proposta no valor de R$ 782.485,87 para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Na semana que passou foi publicada a Portaria, que estabelece metas, limites financeiros, metodologia utilizada, prazo e requisitos para a execução da modalidade compra com doação simultânea do “Programa Alimenta Brasil”- um programa de aquisição de alimentos que tem a finalidade de ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. (Últimas Notícias – Formiga)

Prédio da administração é cercado

A Prefeitura de Valadares começou a instalar, nesta semana, um gradil em volta do prédio. O objetivo é controlar o acesso à Administração e à Câmara Municipal, além de prevenir atos de vandalismo. Contudo, os portões só ficarão fechados durante a noite, das 20h até as 6h. Segundo o secretário de Administração da Prefeitura, Filipe Rigo, o prédio tem sido degradado nas madrugadas: “Têm acontecido muitos casos de vandalismo, furto, ameaças aos servidores, além de as pessoas em situação de rua fazerem necessidades básicas e relação sexual na entrada do prédio. Os funcionários que chegam de manhã cedo já encontraram o pessoal em ato obsceno, além de cheirar como chiqueiro de porco, ainda mais que aqui em Valadares é quente”, afirmou. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Araguari restaura Praça dos Ferroviários

O patrimônio histórico é um dos componentes da identidade de uma comunidade quanto aos costumes, às características e ao comportamento das pessoas que fazem parte desta estrutura. Além disso, também é um registro importante para a posterioridade. Pensando nisso, a Prefeitura de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação e Cultura (FAEC) está realizando obras de restauro do Hospital dos Ferroviários e da Praça dos Ferroviários. Em julho, a FAEC informou que uma das novidades do Hospital dos Ferroviários é que a parte da frente será para o resgate da memória de educação patrimonial. Além do mais, o hospital será de uso administrativo, poderá receber qualquer tipo de secretaria, cujo o fluxo de atendimento público seja leve. (Gazeta do Triângulo – Araguari)