Recuperandos da Apac terão bolsa de estudos para o Ensino Superior

Na manhã desta segunda-feira (7), a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados recebeu a visita do presidente da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), Valdeci Antônio Ferreira. Acompanharam a reunião, o juiz da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais Consuelo Silveira Neto e o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão. Eles foram recepcionados pelo presidente da Apac, Jairo Gomes. Foi realizada a assinatura de um termo de parceria com a Rede de Ensino Doctum para oferta de bolsas do Ensino Superior para os recuperandos.