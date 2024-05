Procon de Governador Valadares fiscaliza comércios após denúncias sobre preços abusivos no arroz

Ação começou nessa segunda-feira (13), e o objetivo, além de verificar as denúncias é orientar consumidores.

O Procon Regional do Leste de Minas, iniciou nessa segunda-feira (13), em Governador Valadares, um reforço na fiscalização dos estabelecimentos comerciais para verificar denúncias recebidas pelo órgão de que o arroz está em falta nas prateleiras.

Consumidores relataram também a venda limitada do alimento por cliente.

O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz no Brasil, desde que as chuvas começaram no estado, geraram fake news e um receio na população de que poderia haver falta do grão no mercado interno.

A finalidade da ação é orientar os consumidores e ainda coibir o aumento injustificado no preço do grão por parte dos fornecedores.

O Procon alerta que está havendo uma precipitação por parte dos consumidores, e solicita calma à população neste momento.

“De acordo com as notícias nacionais que estamos acompanhando, não haverá falta de arroz. A própria Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) garante que não haverá escassez do produto, pois a safra já colhida no estado garante o abastecimento do país. Os consumidores não precisam estocar em casa”; orienta a Coordenadora-Geral do Procon Regional Leste de Minas, Carolinne Vianna.

Além disso, Carolinne adverte que o estoque do produto por parte do consumidor com consequente esvaziamento das prateleiras nos supermercados, pode provocar um aumento nos preços do produto.

“Essa demanda está causando todo esse alvoroço e, se os consumidores continuarem esvaziando as prateleiras e acabando com os estoques, provavelmente os preços subirão, seguindo a lei de mercado”, finalizou.

Para denúncias, informações ou sugestões, ligue para o atendimento do Procon no (33) 3276.7699.

Fonte: G1