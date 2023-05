Prêmio Escola Transformação contempla escolas de Caratinga e região

DA REDAÇÃO- O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), divulgou, nesta quarta-feira (17/5), a lista das escolas estaduais contempladas na primeira edição do Prêmio Escola Transformação 2023 e das vencedoras na segunda fase da segunda edição do prêmio de 2022.

Nesta primeira edição de 2023 foram selecionadas escolas com maior participação na Avaliação Diagnóstica, por nível de ensino. Já na terceira edição de 2022 foram premiadas escolas que tiveram crescimento do Proeb 2022, em relação a 2021, considerada, assim, como uma fase bônus de premiação. Escolas de Caratinga e região estão entre as contempladas.

Ao todo, foram distribuídos 80 prêmios para escolas dos anos iniciais do ensino fundamental; 160 prêmios para as dos anos finais; e 160 para as do ensino médio.

O valor investido pelo Governo de Minas totaliza R$44 milhões em recursos para as escolas contempladas nesta primeira publicação de resultados de 2023.

As modalidades de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissional e as escolas exclusivas de Educação Especial não participam.

Critérios

Para serem elegíveis ao prêmio, as escolas devem obter uma média harmônica de, no mínimo, 80% na taxa de participação das áreas de conhecimento.

Uma mesma unidade escolar poderá fazer jus a mais de um prêmio por edição, podendo ser contemplada também em mais de uma edição, caso se enquadre nos critérios de elegibilidade e de obtenção do prêmio.

Os valores dos prêmios são definidos com base nas classificações de porte, definidas na resolução. Conforme consta abaixo:

• Porte 1 (até 250 matrículas ativas) – R$ 25 mil;

• Porte 2 (entre 251 e 500 matrículas ativas) – R$ 50 mil;

• Porte 3 (entre 501 e mil matrículas ativas) – R$ 75 mil;

• Porte 4 (mais de mil matrículas ativas) – R$ 100 mil.

Com repasse de recursos por meio de termo de compromisso, a execução dos valores é feita a partir da seleção de projetos, entre os que constam no Portfólio de Projetos Pedagógicos, disponibilizado pela SEE, e com aprovação do Colegiado Escolar, para a implementação de ações de melhoria, que estejam no limite dos recursos recebidos.

A iniciativa

Regulamentado pela Resolução SEE 4.818/2023 e alterado pela Resolução SEE 4.827/23, o Prêmio Escola Transformação 2023 terá duas edições. Nesta primeira, foram selecionadas escolas com maior participação na Avaliação Diagnóstica, por nível de ensino.

O objetivo da iniciativa é reconhecer publicamente as práticas e experiências bem-sucedidas das escolas públicas estaduais com destaque nos resultados de participação, desempenho e fluxo escolar.

Confira as escolas de Caratinga e região, vencedoras:

Prêmio Escola Transformação 2023- Categoria Única – Maiores taxas de participação no Nível de Ensino

Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria- Bom Jesus do Galho

Escola Estadual Pedro Martins Pereira- Bom Jesus do Galho

Escola Estadual Antônio Marques- Bugre

Escola Estadual Engenheiro Caldas- Caratinga

Escola Estadual Isabel Vieira- Caratinga

Escola Estadual Mary Lucca Chagas- Caratinga

Escola Estadual Venceslau José da Silva- Caratinga

Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves- Córrego Novo

Escola Estadual Manoel Joaquim Teodoro- Imbé de Minas

Escola Estadual Euclides Pinto de Oliveira- Inhapim

Escola Estadual José Francisco de Paiva Campos- Inhapim

Escola Estadual Gerson Gomes de Almeida- Ipaba

Escola Estadual Coronel Calhau- Ipanema

Escola Estadual Nilo Morais Pinheiro- Ipanema

Escola Estadual Professora Dinalva Maria de Souza- Pingo-d’Água

Escola Estadual Padre Francisco Weber- São João do Oriente

Escola Estadual Professor Ilídio Alves de Carvalho- São Sebastião do Anta

Escola Estadual Engenheiro Amaro Ferreira- Tarumirim

Escola Estadual Sinfrônio Bonfim- Tarumirim

Escola Estadual Francisca Rodrigues Valente- Ubaporanga

Vencedoras na segunda fase da segunda edição do prêmio de 2022-Categoria II – Crescimento Proeb

Escola Estadual Anita Garibaldi-Pocrane

Escola Estadual Moacyr de Mattos-Caratinga

Escola Estadual Coronel Calhau-Ipanema

Escola Estadual Antônio Marques-Bugre

Escola Estadual Durval Madalena-Iapu

Escola Estadual Domingos Carellos-Pocrane

Escola Estadual Orlando Alves Pereira-Taparuba

Escola Estadual Doutor José Augusto-Entre Folhas

Escola Estadual Manoel Joaquim Teodoro- Imbé de Minas

Escola Estadual Josefina Vieira- Santa Rita de Minas