Prefeitura de Inhapim promove melhorias na iluminação pública com a instalação de luminárias led

INHAPIM – Um sistema de Iluminação Pública eficiente traz uma série de benefícios para a população, afinal, ele amplia a sensação de segurança na cidade, proporciona mais conforto para todos, melhora o trânsito à noite, reduz gastos com manutenção e energia para o município.

Pensando nisso, a Prefeitura de Inhapim, em parceria com a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais – CEMIG, está instalando luminárias em Led em algumas ruas de Inhapim através do programa “Minas Led”.

Nesta primeira etapa do programa “Minas Led 1” as ruas Presidente Tancredo de Almeida Neves – Serra do bairro Santo Antônio e rua Ovídio Grossi de Araújo Lamas foram beneficiadas, além da entrada da rua dos Amaros.

Além de promover periodicamente a manutenção da iluminação pública da cidade e dos distritos, a Prefeitura de Inhapim segue investindo na troca dos modelos convencionais de luminárias a vapor de sódio por luminárias em led, modelo mais econômico e eficiente, emitindo menos poluentes e ajudando na preservação do meio ambiente.

Segundo o prefeito Marcinho, essa parceria entre o município de Inhapim e a CEMIG através do “Programa Minas Led”, representa uma redução de custo para os cofres municipais, eficiência e qualidade na prestação do serviço para o cidadão além de preservar o meio ambiente. “Os principais benefícios serão percebidos pela sociedade na primeira noite após a instalação dos equipamentos; a nova iluminação de LED representa mais segurança nas ruas, com maior visibilidade, traz consigo economia aos cofres públicos pois as luminárias de led tem maior durabilidade não carecendo de manutenção constante além de preservar o meio ambiente com o uso seguro e sustentável da energia”, pontuou.

PROGRAMA MINAS LED

Com o objetivo de impulsionar a modernização do parque de iluminação pública de Minas Gerais, a Cemig está substituindo cerca de 120 mil luminárias antigas e de alto consumo energético por outras de LED. O projeto Minas Led, como é conhecido, já está em execução e, até o primeiro semestre de 2023 e beneficiará aproximadamente 500 municípios.

De acordo com a legislação, a iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras. Por isso, a Cemig estabeleceu uma parceria com os municípios para a substituição dos pontos. Para as localidades contempladas, o Minas LED representa uma oportunidade de redução de custos, já que as luminárias antigas consomem mais energia e reduzem o desperdício do recurso.

O que é LED?

A sigla LED significa Diodo Emissor de Luz (Light-Emiting Diode). O LED é um componente eletrônico semicondutor que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz, através da eletroluminescência. É esse processo que confere à iluminação em LED características como o menor consumo de energia.