Prefeitura de Inhapim instalará 51 fossas sépticas biodigestoras na bacia do Córrego São Silvestre

INHAPIM- A Prefeitura de Inhapim está intensificando suas ações para preservar o meio ambiente e garantir água de qualidade para toda população. Nesta terça-feira (09), o prefeito Marcinho, acompanhado do vice-prefeito Sandro da Saúde e do secretário de Meio Ambiente Wagner Teixeira Pinto, deu ordem de serviço para o início das obras de construção de 51 fossas sépticas biodigestoras gratuitamente para moradores da bacia hidrográfica do córrego São Silvestre.

Após ter erradicado o lixão da cidade de Inhapim em 2021, área de descarte localizada em uma propriedade rural locada pelo município por gestões anteriores no Córrego São Silvestre, a prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente investirá mais de R$ 316 mil reais em saneamento básico naquela comunidade.

Nesta primeira etapa, serão instaladas de forma gratuita para os moradores, 51 fossas sépticas biodigestoras em residências que margeiam o Córrego São Silvestre, a montante do reservatório da Copasa, popularmente conhecido como represa, reservatório este que abastece a cidade de Inhapim.

O secretário de Meio Ambiente Wagner Teixeira Pinto lembrou do trabalho desenvolvido pela Administração Municipal para erradicar o lixão da cidade de Inhapim, que até 2020 localizava-se na bacia hidrográfica do córrego São Silvestre. “Vamos intensificar nossas ações ambientais na bacia do Córrego São Silvestre pois é o manancial que abastece a cidade de Inhapim, e é também uma região agrícola voltada para o cultivo de hortaliças, gado de corte, leite e produção de café. Avançamos muito na preservação do meio ambiente quando em 2021 eliminamos o lixão da nossa cidade aqui no Córrego São Silvestre, agora, dando sequência ao nosso trabalho vamos instalar 51 fossas sépticas biodigestoras gratuitamente nas residências ao longo das margens do córrego São Silvestre, a montante do reservatório da Copasa que abastece toda a cidade de Inhapim, ou seja, vamos retirar centenas de metros cúbicos de esgoto sanitário lançados no Córrego São Silvestre sem o devido tratamento, favorecendo assim a qualidade da água que chega em nossas residências, mas principalmente, recuperando o meio ambiente e devolvendo vida ao manancial” informou.

Já o prefeito Marcinho lembrou que esta é a primeira fase do projeto, ou seja, mais recursos deverão ser alocados para instalar outros lotes de fossas sépticas até contemplar todas as residências da bacia hidrográfica do Córrego São Silvestre, eliminando definitivamente o esgoto que chega ao reservatório da Copasa que abastece Inhapim. “Estamos iniciando este projeto que contempla 51 moradias ao longo das margens do córrego São Silvestre, a montante do reservatório da Copasa que abastece nossa cidade. Nosso objetivo é intensificar os investimentos na construção e instalação de fossas sépticas biodigestoras (gratuitas) para os moradores de toda bacia hidrográfica do referido manancial, melhorando a qualidade da água, auxiliando na recuperação do meio ambiente e devolvendo vida ao curso d’água, que deságua em nosso Rio Caratinga. Nesta primeira etapa estamos investindo R$316.759,38 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) na instalação de 51 fossas sépticas, os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Saneamento Básico e após todo o processo licitatório, a empresa Hydro Tech Brasil e Equipamentos para Saneamento LTDA sagrou-se vencedora do certame e executará as obras sob a supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, comentou o prefeito Marcinho.

O vice-prefeito Sandro da Saúde parabenizou o prefeito Marcinho e toda equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pelo projeto, lembrando que a cada R$ 1 real investido em saneamento básico economiza-se R$ 4 em saúde pública. “O saneamento é tudo aquilo que pode melhorar ou afetar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, é muito mais do que água potável, destino do lixo ou esgoto. É o controle de alimentos, controle de vetores, limpeza urbana, medicina preventiva, entre outros itens. As doenças originárias da falta de água limpa ou de saneamento básico são muitas: gastroenterite, diarreia, desinteria bacteriana, cólera, hepatite A, verminoses, arboviroses, leptospirose, febre tifoide, entre muitas outras. A mortalidade infantil também está relacionada à questão sanitária e à falta de uma infraestrutura adequada. Se fossemos enumerar as doenças, a primeira da lista seria a diarreia. Só para se ter uma ideia, 88% das mortes por diarreia no planeta são causadas pelas precárias condições de saneamento. Outra doença grave é o rotavírus, que registra 40% das internações de crianças de até 5 anos”.

E enfatiza que, quando se investe em saneamento básico, o retorno aparece na área da saúde. “A cada real investido em saneamento, o setor público economiza R$ 4 em medicina curativa. Mas esse número é relativo, porque esse investimento muda conforme o bairro da cidade. Se esse mesmo real for investido na periferia da cidade, com certeza a economia será bem maior, cerca de R$ 6 a R$ 8 na medicina curativa. Parabenizo a atenção e sensibilidade do prefeito Marcinho em projetos que envolvem as questões ambientais e aos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo projeto, lembrando que erradicamos o lixão de Inhapim em 2021, estamos construindo nossa Estação de Tratamento de Esgoto e seguimos com o projeto “Adote uma árvore”, arborizando as ruas de Inhapim com o plantio de mudas nativas” finalizou.

Assessoria de Comunicação