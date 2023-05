Prefeitura de Inhapim adquire veículo 0 km para o Banco de Alimentos

INHAPIM – Na manhã dessa última segunda-feira (15), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” acompanhado do presidente da Câmara, José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB) entregou para a Secretaria de Agricultura um veículo furgão Fiat Fiorino 0 km com o objetivo de atender o Banco de Alimentos.

Os recursos para aquisição do veículo são provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Marquinhos Lemos (PT/MG), conforme explica a secretária de Agricultura, Nádia de Oliveira Rocha. “É importante destacarmos a atuação parlamentar do deputado estadual Marquinhos Lemos junto à secretaria de Agricultura de Inhapim. Além desse veículo destinado ao nosso município, elencamos ainda as entregas já efetuadas de um trator agrícola, e um Renault Kwid que já servem nossa agricultura familiar. Fortalecer nosso Banco de Alimentos em Inhapim é combater a fome em nosso município, com centenas de famílias e instituições filantrópicas, escolas municipais e estaduais e Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), beneficiadas de forma gratuita com frutas, verduras, legumes, queijos, bolos, broas, doces, e uma infinidade de produtos que a agricultura familiar produz, melhorando a qualidade de vida, a saúde, e fortalecendo a segurança alimentar no município”, ressaltou Nádia Rocha.

O prefeito Marcinho agradeceu ao deputado estadual Marquinhos Lemos pela indicação dos recursos com a devida contrapartida do município que propiciaram a aquisição do veículo, ressaltando ainda os benefícios advindos do Banco de Alimentos do município, que conta com seis projetos em execução junto ao Programa Nacional de Aquisição de Alimentos do Ministério da Cidadania. “A retomada do nosso Banco de Alimentos é de vital importância para a agricultura familiar do nosso município.

Contamos hoje com seis projetos do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA aprovados e em execução no município, totalizando aproximadamente um milhão de reais em investimentos. Nesta fase, cem produtores rurais (agricultores familiares) estão entregando semanalmente uma quantidade enorme de frutas, verduras, legumes e uma infinidade de produtos para o Banco de Alimentos, sendo estes conferidos e atestada a qualidade pela nutricionista do município Aline Santiago Silva. O Programa de Aquisição de Alimentos fortalece nossa economia, distribui renda entre os pequenos produtores e contribui para evitar o êxodo rural. Já no que tange a aquisição do veículo para atendimento ao Banco de Alimentos, este por ser modelo furgão levará todos os produtos com mais rapidez e agilidade às instituições, preservando sua qualidade, gerando ainda conforto e segurança para o motorista” explicou o prefeito Marcinho.

O município de Inhapim vem obtendo importantes conquistas nesse ano de 2023 para a frota municipal, além do Fiat Fiorino destinado ao Banco de Alimentos da secretaria de Agricultura, duas ambulâncias foram adquiridas e entregues para a Saúde, e um ônibus para a Educação. Já com ordem de pedido emitidas, outros dois veículos de sete lugares deverão chegar em breve, além de duas motocicletas. “Com as bênçãos de Deus estamos conseguindo conquistar vários benefícios para nossa comunidade, seja nos detalhes como a manutenção de nossas ruas e sinalização do trânsito, seja na realização de obras como o nosso Parque de Exposições, Clínica Municipal de Diagnóstico e a nova Creche Municipal. Sou grato a população inhapinhense por me proporcionar o privilégio de servir. Inhapim segue avançando dia após dia”, finalizou o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação