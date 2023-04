Prefeitura de Inhapim adquire dois novos veículos para saúde e educação

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim segue promovendo investimentos na frota de veículos do município, e essa semana foi a vez das secretarias municipais de saúde e educação serem beneficiadas com a aquisição de uma ambulância Peugeot modelo furgão completa, contendo balão de oxigênio e todos os equipamentos necessários para os primeiros socorros e estabilização de pacientes até uma unidade de saúde mais próxima, e um ônibus escolar com capacidade para 44 passageiros, dotado de acessibilidade para os alunos com capacidade de locomoção limitada.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado estadual Tito Torres pela indicação dos recursos que possibilitaram a aquisição destes dois veículos pelo município. “Dia a dia trabalhando e buscando mais recursos e conforto para o nosso povo de Inhapim, hoje o nosso município está recebendo mais um ônibus para o nosso transporte escolar e mais uma ambulância furgão. Gratidão à Deus e ao deputado estadual Tito Torres, que mais uma vez marca presença em nosso município, sempre ativo e trabalhando em favor do nosso povo”.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, também esteve presente na entrega dos dois veículos que ocorreu na rotatória do monumento “Cristo Acolhedor”, construído pela administração municipal às margens da rodovia BR-116, acompanhado da secretária de saúde Ana Elza Silva Araújo e da secretária de educação Carla Ervilha Silva Araújo. “Estamos aqui em nosso mais novo cartão postal de Inhapim, monumento “Cristo Acolhedor”, ao lado da secretária de educação Carla Ervilha, ao lado da secretária de saúde Ana Elza trazendo duas boas notícias para o povo inhapinhense, a aquisição de mais um ônibus escolar, meio de transporte para possibilitar aos nossos estudantes chegar até a escola ou a faculdade, espaços de fonte de conhecimento, e uma ambulância para o atendimento nos primeiros socorros de nossa população de Inhapim. Reforço nosso compromisso diário com nossos munícipes na construção de uma cidade ainda melhor, sempre pesando em todos os pontos, seja na saúde ou educação”.

Conforme informado pelo prefeito Marcinho, tanto o veículo ônibus marca Mascar Ello, modelo Gran Micro S3 – 2018, ano/modelo 2022/2023, diesel, Okm e o veículo ambulância marca Renault Master, modelo Furgão L1H1, ano/modelo 2022/2023, diesel, 0km foram adquiridos através de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Tito Torres, cujo o valor total do investimento nesses dois veículos somam R$ 767.750,00 em saúde e educação.

