Prefeitura confirma 42 detentos com Covid-19 no presídio de Manhumirim

MANHUMIRIM – Prefeitura de Manhumirim divulgou vídeo em suas redes sociais informando a população que 42 detentos do presídio testaram positivo para a Covid-19. O comunicado foi compartilhado nesta sexta-feira (26).

O prefeito Carlos Alberto (Betão) fez a comunicação ao lado do secretário de Saúde, Hugo Lopes, e do tenente Amilton, da Polícia Militar.

“Viemos tranquilizar a população antes de publicar o boletim diário, pois aparecerá um grande número de casos confirmados. O motivo é que a equipe de saúde fez a triagem da população carcerária. 42 pessoas foram confirmadas por teste rápido num total de 72 presos testados. É um quantitativo realmente significativo, mas o que viemos falar é que a Secretaria de Saúde já disponibilizou profissionais, médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para atender essa população carcerária”, afirmou o secretário Hugo Lopes.

Ele pontuou que tem presos com sintomas leves de síndrome gripal (que foram confirmados com Covid-19) e outros assintomáticos. “O trabalho de triagem se estenderá o final de semana, pois ainda há muitos presos a serem testados. Não existe necessidade de alarde. Os presos não necessitaram ainda de atendimento hospitalar e a nossa equipe de saúde está dentro do presídio prestando toda a assistência”.

Segundo a fala do secretário, o primeiro caso positivo que necessitou de atendimento hospitalar já se encontra no Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Ele reforçou que foram determinadas medidas específicas para o presídio.

Ao final, o prefeito Carlos Alberto ressaltou que, em outra vertente, a prefeitura de Manhumirim está ampliando a fiscalização das regras do novo decreto do funcionamento do comércio. “Estamos ampliando para que consiga maior eficácia nesse trabalho”, finalizou.

