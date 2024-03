Prazo de aplicação dos questionários do Projeto Socioemocional é estendido até o dia 27/3

Iniciativa pretende ouvir 400 mil estudantes e cerca de 20 mil servidores para coletar dados e criar ações que serão levadas para todas as escolas da rede estadual mineira

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estendeu o prazo para que as escolas da rede estadual respondam aos questionários de clima escolar e socioemocional do Projeto Socioemocional. Agora, as unidades escolares têm até quarta-feira (27) para concluir a aplicação. Os questionários em andamento são cruciais para a estruturação das ações do Projeto, que serão implementadas posteriormente nas escolas estaduais.

“É vital a participação de todos os estudantes, servidores e gestores envolvidos, para obtermos dados relevantes. Essas informações são essenciais para analisar as ações estratégicas que serão implementadas no projeto, atendendo às expectativas da escola e dos estudantes, fornecendo informações, atividades, palestras e diversas outras ações planejadas”, reforça a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra.

Com essa iniciativa, a SEE/MG espera ouvir cerca de 400 mil estudantes e aproximadamente 20 mil servidores. O quantitativo de professores e estudantes representa 80% do escopo da pesquisa.

Questionário de Clima Escolar

Este questionário tem como objetivo coletar dados e evidências sobre o ambiente escolar, identificando pontos de maior vulnerabilidade. As respostas são individuais e anônimas, e todas as informações serão tratadas de forma confidencial.

Existem três modelos de questionário de clima escolar: o primeiro, direcionado aos gestores escolares, é obrigatório. Este inclui tópicos específicos desenvolvidos em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), parceira da SEE/MG, abordando aspectos relacionados à segurança e prevenção de crimes.

O segundo, para professores de disciplinas específicas, como educação física, história, ciências ou biologia, matemática ou língua portuguesa. E o último, focado nos estudantes do 7º ano do ensino fundamental e do 2º e 3º anos do ensino médio, com a participação sendo facultativa.

É importante ressaltar que a colaboração de todos é fundamental para melhorar as condições de trabalho e aprendizagem nas escolas da rede.

Questionário Socioemocional

Destinado aos estudantes do 6º e 8º anos do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio das escolas públicas estaduais, o questionário é composto por 120 questões. Ele busca identificar e analisar as características socioemocionais dos indivíduos, incluindo emoções, atitudes, valores e habilidades sociais.

As respostas coletadas serão essenciais para orientar intervenções pedagógicas no âmbito do Projeto Socioemocional e avaliar sua eficácia.

Etapas do Projeto Socioemocional

Após a coleta de dados, a SEE/MG realizará uma análise profunda para direcionar as ações do Projeto. Propostas de formação e outras atividades pedagógicas serão elaboradas, concentrando-se no desenvolvimento de competências socioemocionais, como autogestão, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia.

Uma etapa subsequente envolve a formação da equipe pedagógica, que acompanhará a implementação de ações voltadas para a melhoria do clima escolar e do convívio entre os estudantes.

Sobre o Projeto Socioemocional

Lançado neste ano, o projeto é uma iniciativa da SEE/MG, proposta pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica. Seu objetivo é promover ações de ensino-aprendizagem focadas na melhoria do convívio entre estudantes, reduzindo situações como bullying e violência escolar, incentivando o diálogo, o respeito, a empatia, a inclusão e a amizade, contribuindo significativamente para aprimorar o clima escolar.