Tentativa de invasão de casa de policial termina com homem morto em Ipatinga

IPATINGA – Um homem de 36 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de invasão a uma residência no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, na madrugada desta terça-feira (12). O imóvel pertence a um policial militar, que reagiu à ação.

O morador, de 39 anos, estava em casa com a esposa quando foi acordado por barulhos vindos da área dos fundos da residência. Ao verificar a situação, percebeu a presença de um invasor no lote, utilizando um aparelho celular para iluminar o ambiente.

Ainda conforme a publicação, o militar retornou ao interior do imóvel, pegou uma pistola registrada e passou a monitorar a movimentação do suspeito. Em seguida, o homem teria tentado forçar a entrada pela porta principal da casa.

O policial relatou que se identificou e ordenou que o invasor interrompesse a ação. No entanto, segundo a ocorrência, o suspeito aparentava estar armado com uma pistola e avançou em direção ao morador, que efetuou disparos. Posteriormente, foi constatado que a arma era, na verdade, uma réplica.

Mesmo ferido, o homem ainda entrou em luta corporal com o policial e chegou a arremessar uma cadeira durante o confronto, sendo contido com a ajuda de vizinhos.

A vítima, identificada como Ramon Stalone Paula Araújo, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Márcio Cunha, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme apurado, ele apresentava perfurações na região inguinal e na cabeça.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu uma réplica de pistola e um aparelho celular encontrados com o suspeito. O caso será investigado pelas autoridades competentes, incluindo procedimentos da Polícia Judiciária Militar.