ACIDENTE FATAL NA BR-458

Pedestre morre atropelado e motociclista fica ferido

CARATINGA – Um atropelamento registrado na noite desta terça-feira (12) terminou com a morte de um pedestre na BR-458, na altura do km 139, na região do residencial Parques do Vale, em trecho pertencente ao município de Caratinga.

A vítima foi identificada como Walter Guimarães, morador do Morro do Sossego, no bairro Veneza, em Ipatinga. Ele morreu ainda no local do acidente.

Segundo informações divulgadas pelo portal Diário do Aço, equipes de resgate encontraram o pedestre caído sobre a pista de rolamento e, alguns metros à frente, uma motocicleta tombada no sentido Ipatinga. O motociclista, de 28 anos, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, com suspeita de traumatismo craniano.

Conforme os levantamentos realizados no local, o condutor seguia pela rodovia em uma Honda CG 150 Titan Mix ES, com placa de Itabira, quando atingiu o pedestre, que possivelmente atravessava a pista transversalmente. Com o impacto, a motocicleta caiu e se arrastou por cerca de 20 metros pela rodovia.

Familiares relataram aos policiais que Walter enfrentava problemas relacionados ao alcoolismo e que poderia estar embriagado no momento do atropelamento.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. Após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. A motocicleta, que apresentava diversos danos, foi entregue a um responsável indicado no local.

Fonte: Diário do Aço