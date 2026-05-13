Homem é preso após furto em residência em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12) suspeito de furtar dois aparelhos celulares de uma residência localizada na Rua José Carlos Neto, em Santa Bárbara do Leste.

Segundo informações apuradas, a vítima, de 29 anos, saiu de casa durante a manhã acompanhada de familiares, deixando o portão e a porta do imóvel abertos. Ao retornar, por volta do meio-dia, percebeu que dois celulares que estavam na sala haviam sido levados: um aparelho Moto G e um smartphone Xiaomi.

Após ser acionada, a polícia iniciou rastreamentos e analisou imagens de câmeras de segurança da região. Com base nas características do suspeito, os militares conseguiram localizá-lo no interior de um supermercado da cidade.

Durante a abordagem, os aparelhos furtados foram encontrados escondidos dentro de uma caixa de compras. Conforme a ocorrência, o homem informou ser oriundo do estado da Bahia, estar na cidade prestando serviços e vivendo em situação de rua.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os celulares recuperados.

A polícia reforça orientações de segurança à população, como manter portas e portões trancados mesmo durante saídas rápidas, evitar deixar objetos de valor em locais visíveis e investir em iluminação externa e sistemas de monitoramento. Em situações suspeitas, a recomendação é acionar imediatamente o telefone 190.