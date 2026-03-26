Suspeito de homicídio é preso após crime em bar em Ponte Nova

Um homem de 25 anos foi preso na noite desta terça-feira (24), suspeito de matar a tiros um jovem de 19 anos dentro de um bar no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ponte Nova.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em um estabelecimento localizado na Rua Jari. Após os disparos, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital Arnaldo Gavazza, mas não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, a perícia recolheu três projéteis, possivelmente de calibre .38, além de vestígios de sangue. A área foi isolada para os trabalhos técnicos. Testemunhas relataram que o autor estava vestido com roupas pretas e fugiu correndo logo após efetuar os disparos.

Com base nas informações levantadas, os militares identificaram o suspeito e o localizaram em sua residência horas após o crime. Segundo a polícia, ele negou a autoria e apresentou versões contraditórias, que não foram confirmadas por testemunhas.

A PM informou ainda que há indícios da participação de um terceiro envolvido no homicídio. As buscas continuam para localizar a arma utilizada e esclarecer completamente o caso.

Fonte: Portal Caparaó