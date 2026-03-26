PM apreende drogas durante operação em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – A Polícia Militar apreendeu drogas durante uma operação realizada nesta quarta-feira (25), no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu.

A ação foi desencadeada após levantamento de informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes na região.

APREENSÃO

Durante as diligências, os militares realizaram incursões em pontos estratégicos, com apoio da equipe Tático Móvel e do cão de faro Aquiles.

Foram apreendidos 15 papelotes de cocaína, 17 porções de maconha, 11 pedras de crack de tamanhos variados e uma balança digital.

Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado durante a operação.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte: Portal Caparaó