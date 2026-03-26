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Homem com mandado por estupro é preso durante patrulhamento em Matipó

MATIPÓ – Um homem de 51 anos foi preso nesta quarta-feira (25), na Rua Minas Gerais, no Loteamento do Celinho, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar.

De acordo com as informações, ao ser abordado, foi constatado, após consulta aos sistemas, que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Abre Campo pelo crime de estupro.

O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico de praxe e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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