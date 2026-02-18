PM prende dois homens por tráfico de drogas

A Polícia Militar prendeu dois indivíduos, de 18 e 30 anos, pelo crime de tráfico de drogas na Rua Inácio Tomé, em Caratinga.

Durante a Operação Batida Policial, uma Equipe da Polícia Miliar visualizou um homem realizando contato suspeito no local, possivelmente para aquisição de entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem, sendo confirmada a prática de tráfico de drogas pelos autores.

Os militares procederam a vistoria no imóvel, resultando na apreensão de 145 pedras de crack, 01 bucha de maconha, 01 pino de cocaína, R$ 1.198,40 em dinheiro, 02 aparelhos celulares, 01 CNH, 01 cartão de crédito, além de diversos materiais comumente utilizados para fracionamento e embalo de drogas.

Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.