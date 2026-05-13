Operação da PM resulta em prisão, apreensão de menor e grande quantidade de drogas no Santo Antônio

CARATINGA – Uma operação realizada na noite desta terça-feira (12) terminou com a prisão de um jovem de 18 anos, a apreensão de um adolescente de 16 anos e a localização de grande quantidade de entorpecentes no bairro Santo Antônio, em Caratinga.

A ação ocorreu após denúncias reiteradas apontarem a prática de tráfico de drogas nas proximidades de um bar situado na Rua José Simeão. Segundo as informações recebidas, indivíduos estariam utilizando as imediações do estabelecimento para armazenar e comercializar entorpecentes.

Durante a operação, diversos frequentadores do local foram abordados. Com o jovem de 18 anos, foram encontrados R$ 770,60 em dinheiro e um aparelho celular. Já com o adolescente de 16 anos, os militares localizaram R$ 379. Ambos apresentaram versões contraditórias sobre a origem das quantias.

Em continuidade às diligências, os policiais encontraram, a cerca de 100 metros do estabelecimento, uma bolsa escondida sob uma telha galvanizada contendo grande quantidade de drogas. Entre os materiais localizados estavam tabletes e buchas de maconha, pedras de crack e cocaína, porções de haxixe, além de dinheiro e aparelhos celulares.

O adolescente chegou a assumir a propriedade dos entorpecentes, porém, segundo a ocorrência, não conseguiu indicar corretamente o local onde os materiais estavam escondidos.

Diante dos fatos, o jovem de 18 anos foi preso pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Durante a operação, também foram encontradas três buchas de substância semelhante à maconha com um homem de 65 anos, que afirmou ser usuário da droga. O caso foi registrado como porte de entorpecente para consumo próprio.

Ao todo, foram apreendidos R$ 1.149,60 em dinheiro, nove tabletes e 50 buchas de substância semelhante à maconha, nove porções aparentando ser haxixe, seis pedras maiores e 60 pedras menores semelhantes a crack, além de oito pedras maiores e 108 pedras menores aparentando ser cocaína. Dois aparelhos celulares também foram recolhidos durante a ocorrência.