Motociclista de 24 anos morre em acidente na BR-116 entre Miradouro e Fervedouro

MIRADOURO/FERVEDOURO – Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (23) na BR-116, no trecho que liga os municípios de Miradouro e Fervedouro, nas proximidades do Restaurante Casa Velha.

De acordo com informações do Portal Miradouro, a colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. Com a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A vítima foi identificada como Gustavo William Silva, de 24 anos, natural de Fervedouro. Segundo informações apuradas, ele seguia para o trabalho em um restaurante na cidade de Miradouro no momento do acidente.

Equipes da concessionária EcoVias Rio Minas foram acionadas para atendimento da ocorrência e controle do tráfego, que apresentou lentidão durante os trabalhos.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais também estiveram no local para os procedimentos de praxe. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

As causas do acidente serão investigadas.