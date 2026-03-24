Polícia apreende drogas em viela durante operação no bairro Santa Terezinha

MANHUAÇU – Durante patrulhamento realizado nesta segunda-feira (23), no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu, equipes policiais receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas na região.

Ao chegarem ao local indicado, um indivíduo percebeu a presença dos militares e fugiu, não sendo localizado até o momento.

Durante varredura em uma viela, os policiais encontraram uma sacola contendo várias porções de maconha, além de um microtubo com cocaína. Todo o material foi apreendido.

As substâncias foram encaminhadas à Polícia Civil de Minas Gerais, que ficará responsável pelas demais providências e investigações do caso.