PM apreende drogas e prende dois homens por tráfico de drogas em Bom Jesus do Galho

Dois homens, de 27 e 20 anos, foram presos por tráfico ilícito de drogas no distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. Durante radiopatrulhamento de rotina, militares da visualizaram três indivíduos em um local já conhecido pela prática de comércio ilegal de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram se dispersar, adentrando em uma garagem nas proximidades. Os indivíduos foram submetidos a busca pessoal, momento em que foram localizadas porções de maconha. A constatação deu início a diligências complementares, que resultaram na apreensão de mais materiais entorpecentes, entre eles crack, maconha em diferentes apresentações, uma balança de precisão, um aparelho celular e outros materiais relacionados à atividade de tráfico. Os dois homens identificados foram presos em flagrante e conduzidos à autoridade policial competente para as providências cabíveis.