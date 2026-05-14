Acontece hoje júri popular de homem que dirigia alcoolizado e ceifou a vida do casal Iran e Luana em Inhapim

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim realiza hoje o julgamento de Wallace de Souza, acusado da prática de dois homicídios qualificados consumados. A acusação em plenário será sustentada pelos Promotores de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e Igor Heringer Chamon Rodrigues, do Ministério Público de Minas Gerais.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 17 de maio de 2024, por volta das 12h45min, na Rodovia BR-116, Km 505, em Inhapim/MG. Na ocasião, as vítimas Iran Garcia Ferreira, de 22 anos, e Luana Aparecida Machado Rabelo, de 21 anos, morreram em decorrência de grave colisão automobilística.

Rosimeire Garcia de Araújo Souza, tia do Iran pede justiça.