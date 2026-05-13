Mãe entrega dinheiro furtado pelo filho e ajuda polícia a esclarecer furto em mercearia

RESPLENDOR – Um caso incomum mobilizou a polícia em Resplendor nesta terça-feira (12). Desconfiada da origem de R$ 774 levados para casa pelo filho, uma mulher procurou as autoridades para devolver o dinheiro, suspeitando que ele pudesse ter cometido algum crime.
Segundo informações apuradas, o homem, de 27 anos, não trabalha e é dependente químico. Ao perceber que o filho apareceu repentinamente com a quantia em dinheiro, a mãe decidiu procurar a polícia e relatar a situação.
Como até aquele momento não havia registro formal de roubo ou furto envolvendo o valor informado, os militares intensificaram o patrulhamento pela cidade durante a madrugada para tentar descobrir a procedência do dinheiro.
Durante as buscas pelo bairro São Vicente, os policiais perceberam que a porta de uma mercearia estava aberta cerca de 20 centímetros. Ao conversarem com o proprietário do estabelecimento, receberam a informação de que o comerciante costuma deixar a abertura para facilitar a ventilação das frutas e verduras.
O comerciante contou ainda que, na noite anterior, encontrou o suspeito dentro do estabelecimento e questionou o que ele fazia ali. O homem teria desconversado e deixado o local rapidamente.
Já no dia seguinte, ao conferir o caixa, a vítima percebeu que o dinheiro guardado havia desaparecido. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito retornando ao comércio durante a madrugada e cometendo o furto.
Com as informações reunidas, os policiais foram até a residência do suspeito. Com autorização da mãe, entraram no imóvel e encontraram o homem dormindo. Questionado sobre os fatos, ele confessou o crime.
O suspeito foi preso em flagrante por furto e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.